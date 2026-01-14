Catania, la vittoria sulla Cavese costa caro: stagione finita per Matteo Di Gennaro
Il suo gol ha aperto le porte della vittoria al Catania contro la Cavese nello scorso weekend (match terminato 2-0), ma la sfida in questione costa caro a Matteo Di Gennaro, difensore della formazione di Domenico Toscano.
"Catania Football Club - si legge nella nota appena diffusa dal club siciliano -rende noto che, a seguito di un trauma riportato nel corso della gara con la Cavese, il calciatore Matteo Di Gennaro è stato sottoposto ad esami diagnostici e consulti medici che hanno evidenziato la necessità d'intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L'operazione sarà eseguita nei prossimi giorni".
La stagione del calciatore di Sant'Elpidio a Mare si chiude dunque oggi con 21 presenze complessive e 2 gol all'attivo.
