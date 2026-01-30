Pescara-Mantova, i convocati di Modesto: out Falletti per scelta tecnica
Attraverso i propri canali ufficiali il Mantova ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Francesco Modesto per la gara in programma domani contro il Pescara sul prato dell'Adriatico.
Assenti gli infortunati Artioli, Bonfanti, Bianay e Caprini. Out anche Falletti per scelta tecnica. Non convocato il nuovo acquisto Ligue "Junior".
Portieri: Andrenacci, Bardi, Vukovic
Difensori: Mantovani, Chrysopoulos, Bani, Tiago, Radaelli, Castellini, Cella, Benaissa, Maggioni.
Centrocampisti: Wieser, Trimboli, Marai, Paoletti, Kouda, Zuccon.
Attaccanti: Mensah, Mancuso, Ruocco, Marras, Bragantini, Buso.
