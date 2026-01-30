L'agente di Vanoli: "Il lavoro che sta facendo non è solo tattico. La Fiorentina ha fiducia in lui"

Andrea D'Amico, agente tra gli altri anche di mister Paolo Vanoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare dei primi mesi alla guida della Fiorentina del suo assistito. Questo il suo commento:

"Le contingenze non sono delle contingenze positive, però è anche vero che adesso comunque con l’arrivo di Paratici sono arrivati dei giocatori nuovi. La psicologia di gruppo è completamente diversa e quindi succede anche nel calcio. Quindi il lavoro di Paolo non è solo quello di trovare soluzioni tattiche, atletiche che già hanno trovato, ma soprattutto anche di entrare nella mente dei giocatori.

La società ha inoltre rafforzato la squadra con nuovi acquisti e ha dato fiducia a Vanoli, considerato un allenatore tosto e preparato. La speranza è che la Fiorentina possa risollevarsi e affrontare con successo le prossime sfide, a partire dalla partita contro il Napoli".