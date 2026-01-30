Parma, Elphege: "Trattativa iniziata ad inizio mercato. Pellegrino? Possiamo coesistere"

Nesta Elphege, nuovo attaccante del Parma, parla in conferenza stampa da Collecchio, dove oggi si è presentato in compagnia di Franco Carboni e Hans Nicolussi Caviglia: "Sono contento di essere qui a Parma, in un club dalla grande storia. Voglio ringraziare la società, lo staff e i compagni per il caloroso benvenuto. Sono un attaccante, le mie qualità principali sono la fisicità e la tecnica. Attaccante di riferimento? Non c'è n'è uno in particolare. Viste le mie origini camerunensi non posso non dire Eto'o. Oggi direi Haaland, Kane e Lewandowski. Non ho un attaccante preferito ma mi ispiro a tanti giocatori. All'inizio del mercato il mio agente mi ha parlato dell'interesse del Parma. C'erano altre società ma non ho avuto dubbi, ero entusiasta di questa possibilità di venire a Parma e in Serie A".

Qual è il livello della Ligue 2? Ci sperava in questa chiamata?

"Il livello della Ligue 2 è molto buono, ci sono tanti giovani dal grande potenziale assieme a giocatori più esperti. Non avevo un'aspettativa particolare in questa finestra di mercato. È vero che da inizio stagione stavo facendo bene e pensavo ci potessero essere delle sollecitazioni, ma niente di particolare. Poi all'interesse del Parma sono stato entusiasta".

Pensi di poter giocare con Pellegrino?

"Ho visto Pellegrino in qualche partita e i video. Sicuramente è un ottimo attaccante. Non mi vedo come un'alternativa, posso adattarmi alle situazioni e ai diversi sistemi di gioco. Ho giocato già con giocatori simili a me. Non sarebbe un problema giocare con lui".