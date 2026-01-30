Pescara-Mantova, i convocati di Gorgone: subito Bettella, Brugman e Insigne
Attraverso i propri canali ufficiali il Pescara ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Giorgio Gorgone per la gara in programma domani contro il Mantova sul prato dell'Adriatico.
Rispetto al match dello scorso weekend sono disponibili i tre nuovi acquisti: Bettella, Brugman, ma soprattutto Lorenzo Insigne.
Portieri: Desplanches, Saio, D'Emilio
Difensori: Capellini, Letizia, Bettella, Brosco, Faraoni, Gravillon, Olveri, Corbo
Centrocampisti: Brandes, Meazzi, Brugman, Valzania, Sgarbi, Caligara, Olzer, Berardi
Attaccanti: Di Nardo, Insigne, Tonin, Okwonkwo
