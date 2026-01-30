Ufficiale Forlì, torna in biancorosso Michele Trombetta. Era in Serie D al Piacenza

Gradito ritorno in casa Forlì. Ecco la nota ufficiale appena pubblicata dal club biancorosso:

Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il ritorno tra le fila biancorosse di Michele Trombetta.

Nella prima parte di stagione l'attaccante classe 1994 ha militato al Piacenza collezionando 19 presenze complessive e 3 gol. Prima dell'esperienza in Emilia Romagna il giocatore bolognese è stato protagonista anche della versione italiana della Kings League.