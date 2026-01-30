Ufficiale
Forlì, torna in biancorosso Michele Trombetta. Era in Serie D al Piacenza
TUTTO mercato WEB
Gradito ritorno in casa Forlì. Ecco la nota ufficiale appena pubblicata dal club biancorosso:
Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il ritorno tra le fila biancorosse di Michele Trombetta.
Nella prima parte di stagione l'attaccante classe 1994 ha militato al Piacenza collezionando 19 presenze complessive e 3 gol. Prima dell'esperienza in Emilia Romagna il giocatore bolognese è stato protagonista anche della versione italiana della Kings League.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
18:35Storie di Calcio
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile