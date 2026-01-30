Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Monza, ecco Patrick Cutrone. Arriva in prestito con obbligo condizionato dal Como

© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 19:19Serie B
Luca Bargellini

Patrick Cutrone è un nuovo calciatore del Monza.

L’attaccante arriva dal Como a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Nato a Como il 3 gennaio 1998, cresce nel Settore Giovanile del Milan, con cui dopo una brillante trafila esordisce in Serie A il 21 maggio 2017, nella gara vinta 3-0 a San Siro contro il Bologna. Nella stagione 2017-18 viene aggregato stabilmente alla Prima Squadra, con cui segna il primo gol ufficiale il 3 agosto 2017 nel terzo turno preliminare di Europa League contro il Craiova e il primo in Serie A il 20 agosto sul campo del Crotone. Una prima stagione tra i grandi fantastica, in cui realizza 18 reti tra tutte le competizioni, compresa quella che decide ai supplementari il derby contro l’Inter nella gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia del 27 dicembre. Nella stagione successiva conferma tutte le sue qualità e il 29 novembre, con il gol nella fase a gironi di Europa League contro il Dudelange, diventa il più giovane calciatore italiano a segnare dieci reti nelle coppe europee. Dopo aver collezionato complessivamente 27 gol in 90 gare con il Milan, nell’estate 2019 si trasferisce al Wolverhampton per una prestigiosa esperienza in Premier League. A riportarlo in Italia in prestito è la Fiorentina nel gennaio 2020. In viola colleziona 30 presenze in Serie A con 5 reti, prima di tornare al Wolverhampton. Nella seconda parte della stagione 2020-21 arricchisce ulteriormente il suo curriculum con un’esperienza in Liga al Valencia. Torna in Italia per vestire la maglia dell’Empoli, con cui centra la salvezza in Serie A nel 2021-22 segnando reti pesanti, come quella decisiva per la vittoria sul campo del Napoli. Nell’estate 2022 viene acquistato dal Como con cui disputa subito un ottimo campionato di Serie B, siglando 9 reti in 35 partite. Il suo rendimento migliora ulteriormente nella stagione 2023-24, in cui colleziona 14 gol e 5 assist in 32 gare, trascina il Como alla Promozione in Serie A attesa da 21 anni e si aggiudica anche il premio di MVP del campionato di Serie B. Il 26 agosto 2024 alla seconda giornata segna il gol del 1-1 a Cagliari e regala il primo punto al Como nella Serie A 2024-25. Nell’ottimo decimo posto finale della squadra di Fabregas c’è anche la sua firma, con 7 reti e 5 assist in 33 presenze. Lascia il Como dopo 102 partite con 31 gol per trasferirsi in prestito al Parma nell’estate 2025. Con gli emiliani segna il primo gol il giorno dopo il suo arrivo, nel 1-1 casalingo contro l’Atalanta valido per la seconda giornata di Serie A, competizione in cui vanta complessivamente 169 presenze con 28 reti.

Attaccante dal grande senso del gol, rapido e grintoso, ha collezionato anche 1 presenza in Nazionale maggiore nell’amichevole contro l’Argentina del 23 marzo 2018 oltre ad aver messo a segno 11 reti in 25 gare con l’Under 21.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
