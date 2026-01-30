Ufficiale
Crotone, risoluzione anticipata del prestito di Nicolò Armini con il Campobasso
TUTTO mercato WEB
Il Football Club Crotone comunica di aver formalizzato la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Nicolò Armini (classe 2001) dal Football Club Campobasso.
Il difensore indosserà la maglia numero 13.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
19:30Football rewind live!
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile