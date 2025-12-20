Juventus, l'MVP Conceicao: "Vittoria meritata, questa squadra deve stare in alto"

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, è stato intervistato da Sky Sport al termine della sfida vinta per 2-1 sulla Roma: "Abbiamo meritato la vittoria, sapevamo l'importanza di questa partita. Dobbiamo stare in alto, è quello che abbiamo fatto. Siamo lì, questa è una squadra che deve vincere le partite, ne abbiamo vinte due importanti ma dobbiamo già pensare alla prossima".