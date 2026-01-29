Cavese, Sorrentino via a titolo definitivo alla Torres. Dal Perugia arriva Yabre
Due operazioni di mercato in via di definizione per la Cavese di Fabio Prosperi.
Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com è pronto a salutare il club campano Daniele Sorrentino, attaccante classe 1997 reduce da una prima parte di stagione da 21 presenze e 5 gol all'attivo. Ad attenderlo c'è la Torres che lo preleverà a titolo definitivo con un contratto al giocatore nativo di Acerra fino al giugno 2028.
Dal mercato in uscita a quello in entrata dove i Blufoncé si assicurano con la formula del prestito con diritto di riscatto Moustapha Yabre, terzino sinistro del Burkina Faso in forza al Perugia dalla scorsa estate (6 presenze finora).
Per quanto riguarda l'attacco continua, invece, la ricerca di un elemento in grado di completare il reparto. Sfuma l'ipotesi legata a Mario Perlingieri, classe 2005 di proprietà del Benevento, ma nella prima parte di stagione nelle fila del Crotone (15 presenze). Da valutare, invece, la pista che porta a Luca Gagliano, punta classe 2000 arrivato in estate al Latina dall'Audace Cerignola. Con il Sorrento come spettatrice interessata.
