Ufficiale Colpo islandese per l'attacco della Cavese: preso Sveinn Aron Gudjohnsen, figlio di Eidur

Colpaccio in attacco della Cavese, che ha preso l'islandese Sveinn Aron Gudjohnsen a titolo definitivo. Figlio della leggenda islandese Eiduro, si è legato alla Cavese fino al 30 giugno 2026 con rinnovo per un altra stagione al verificarsi di determinate condizione. Di seguito il comunicato della Cavese:

"Cavese 1919 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Sveinn Aron Gudjohnsen.

Nato a Reykjavík il 12 maggio 1988, cresce nel settore giovanile di Barcellona e Gava prima di tornare in Islanda nel 2015, dove si mette in mostra nella massima serie nazionale con le maglie di Valur e Breidablik. Nel 2018 approda in Italia in Serie B allo Spezia e poi in Serie C al Ravenna. Nel seguito della sua carriera ha indossato le maglie dell’Odense, IF Elfsborg, Hansa Rostock per oltre 250 gare da professionista.

Nell’ultimo anno solare nella massima serie norvegese con il Sarpsborg 08 ha collezionato 31 presenze ed 8 reti.

Nel suo palmares anche 50 presenze nelle nazionali dell’Islanda di cui 20 con la squadra maggiore.

Si è legato al club biancoblù sino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico sino al 2027 a seguito del verificarsi di determinate condizioni.

Indosserà la maglia numero 9".