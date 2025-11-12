Cittadella, Castelli: "Possiamo dare filo da torcere alle prime. Punto ai 15 gol in stagione"

“Arriviamo da cinque vittorie consecutive, stiamo vivendo un buon momento che ci ha permesso di uscire da un inizio complicato di stagione”. Nel corso della trasmissione Rigorosamente Cittadella l’attaccante Davide Castelli ha parlato così del buon momento di forma della squadra granata: “Abbiamo trovato un mese positivo che ci consente di coltivare il nostro obiettivo, ovvero portare il più in alto possibile questi colori. Proseguendo in questa maniera, con questo atteggiamento, potremo davvero dare filo da torcere alle prime”.

Spazio poi, come riporta Il Gazzettino, al suo momento di forma con tre gol nelle ultime quattro gare; “Non sono ancora del tutto soddisfatto perché creiamo molto, ma non concretizziamo quanto dovremmo. Il gol per un attaccante è importante per trovare la fiducia, spero di poter continuare a regalare vittorie anche con le mie reti”.

Castelli infine si fissa un obiettivo per questa stagione: “Superare la doppia cifra e anche il mio ‘record’ raggiunto con la Pro Patria. Lì misi a segno 13 gol, ora mi piacerebbe arrivare a 15”.