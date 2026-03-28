Cittadella, Iori: "Scontro diretto col Lecco, serve un approccio diverso"

Il tecnico del Cittadella, Manuel Iori, ha presentato la sfida contro il Lecco, soffermandosi sull’importanza dello scontro diretto e sul recente momento della squadra. Sugli indisponibili, Iori ha fatto il punto: “Pavan, Zanellati, Stronati e Cecchetto non ci saranno, ma rientrano Anastasia e Falcinelli - ha esordito -. Il resto è disponibile”.

Il tecnico non ha nascosto il rammarico per l’ultima prestazione: “Il primo tempo non mi è piaciuto, abbiamo perso distanze e commesso troppi errori tecnici e di lettura. Era una partita importante e abbiamo sprecato un’occasione”.

Nella ripresa la squadra ha reagito, ma senza concretizzare: “Abbiamo fatto una gara diversa, ma non siamo riusciti a sbloccarla. Se avessimo trovato il pareggio l’inerzia sarebbe cambiata, ma non possiamo aspettare di andare sotto per reagire”.

Guardando al Lecco, Iori ha grande rispetto: “È una squadra che gioca e aggredisce forte, lavora con lo stesso tecnico da tempo ed è stata rinforzata bene. Verranno qui per fare la loro partita, come sempre”.

Infine, la riflessione sulla classifica: “È uno scontro diretto. Se vogliamo ambire ai playoff in un certo modo, queste sono le partite che dobbiamo saper giocare meglio”, ha concluso l'allenatore.