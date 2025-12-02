Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Cittadella, Iori: "Non trovo giusto che Diana si lamenti. Potrei farlo anche io"

Cittadella, Iori: "Non trovo giusto che Diana si lamenti. Potrei farlo anche io"TUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 12:49Serie C
Luca Bargellini

Contro l'Union Brescia non arriva la vittoria, ma quanto meno il decimo risultato utile consecutivo per il Cittadella di Manuel Iori.

Queste le parole del tecnico dei veneti nel corso della conferenza stampa postpartita:

“Gli episodi sono stati identici e non trovo giusto che Diana si lamenti, perché allora potrei lamentarmi anche io. Se vogliamo parlare di calcio è stata una partita con tante occasioni, abbiamo lasciato qualche situazione pericolosa al Brescia. Per il secondo tempo fatto il Cittadella meritava di vincere, sul gol di Vido siamo stati un po’ polli. Potevamo essere anche sul 2-0 e poi abbiamo preso un gol evitabile per com’è nato. Il Brescia non ci ha mai concesso nel primo tempo grande profondità, poi nella ripresa abbiamo fatto un’ottima partita. Parto dalla delusione dei miei ragazzi per un gol preso al 92’”

Articoli correlati
Cittadella, Iori: "Striscia positiva frutto della forza mentale. Contro il Brescia... Cittadella, Iori: "Striscia positiva frutto della forza mentale. Contro il Brescia servirà di più"
Cittadella, Iori: "Vicenza, Brescia e Lecco sempre in testa. Noi ci stiamo arrivando... Cittadella, Iori: "Vicenza, Brescia e Lecco sempre in testa. Noi ci stiamo arrivando solo ora"
Cittadella, settima vittoria di fila. Iori onesto: "Il Lecco non meritava di perdere"... Cittadella, settima vittoria di fila. Iori onesto: "Il Lecco non meritava di perdere"
Altre notizie Serie C
Cittadella, Iori: "Non trovo giusto che Diana si lamenti. Potrei farlo anche io" Cittadella, Iori: "Non trovo giusto che Diana si lamenti. Potrei farlo anche io"
Ravenna, si muove il mercato per Spini. Sirene dalla Serie B per il classe 2001 TMWRavenna, si muove il mercato per Spini. Sirene dalla Serie B per il classe 2001
Banchieri: “In Serie C il livello si è alzato. L’FVS? Strumento prezioso da migliorare”... TMW RadioBanchieri: “In Serie C il livello si è alzato. L’FVS? Strumento prezioso da migliorare”
Salernitana, accordo fino al giugno 2028 per l'ex Rimini Gianluca Longobardi UfficialeSalernitana, accordo fino al giugno 2028 per l'ex Rimini Gianluca Longobardi
Latina, fumata bianca per il nuovo tecnico: accordo fino a giugno con opzione per... TMWLatina, fumata bianca per il nuovo tecnico: accordo fino a giugno con opzione per Vope
Latina, scelto il sostituto di Bruno: arriva Volpe Latina, scelto il sostituto di Bruno: arriva Volpe
Union Brescia, Diana: "L'arbitro ci ha innervositi. Dovevamo sbloccarla nel primo... Union Brescia, Diana: "L'arbitro ci ha innervositi. Dovevamo sbloccarla nel primo tempo"
Latina, per la panchina non c'è solo Pazienza. Spunta anche il nome di Cangelosi Latina, per la panchina non c'è solo Pazienza. Spunta anche il nome di Cangelosi
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 I 9 che segue il Milan, i centrocampisti nel mirino di Napoli e Juve. Occhio a Nico Paz e alle possibili uscite di Inter e Bologna: i piani delle sette sorelle della Serie A per gennaio
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 1° dicembre
4 Bologna, Italiano: "Ferguson non andava rischiato. Niccolini? Reazione istintiva, ma lui incassa bene"
5 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Vardy show con la Cremonese: "Serenità e zero lamenti. Vittoria col Bologna uno step in più"
Immagine top news n.1 Classifiche a confronto: fattore Allegri: +9 Milan! Male la Lazio, peggio la Fiorentina
Immagine top news n.2 Stato di forma: c'è l'Inter in vetta, poi tre squadre. Momento difficile per il Toro
Immagine top news n.3 E se Vlahovic si operasse? Decide entro giovedì, come cambiano i tempi di recupero
Immagine top news n.4 Juventus, Yildiz fra rinnovo e sirene di mercato: sondaggio dell'Arsenal oltre al Real
Immagine top news n.5 Vlahovic ko, Spalletti deve ridisegnare l'attacco della Juventus: "Anche Yildiz può fare il 9"
Immagine top news n.6 Juventus, che botta: lo stop di Vlahovic sarà lungo. Tempi di recupero e non solo, tutte le ultime
Immagine top news n.7 Serie A, la 13^ giornata va in archivio: in vetta è bagarre, la classifica aggiornata
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'infortunio di Dusan Vlahovic non cambierà il mercato in attacco della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Fabio Capello ha detto la verità sulle qualità di Riccardo Calafiori
Immagine news podcast n.2 Chi è Maurizio Fiori e perché la sua cordata americana ha investito nel Cagliari
Immagine news podcast n.3 Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano
Immagine news podcast n.4 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Banchieri: “In Serie C il livello si è alzato. L’FVS? Strumento prezioso da migliorare”
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Fiorentina, situazione difficile. Juve, se fai un colpo..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Cucciari: "Milan, questo Leao è devastante ma da esterno d'attacco"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Infortunio Vlahovic, il dott. Vitali avverte: "Il rischio recidiva è molto alto"
Immagine news Serie A n.2 Serie A, i migliori 5 centrocampisti dopo 13 giornate: Paz si riprende la vetta
Immagine news Serie A n.3 Banda: "Può essere la mia miglior stagione a Lecce. So di dover migliorare e lavorare tanto"
Immagine news Serie A n.4 Il procuratore antimafia: "Dal calcio risposte timide, rapporto malato tra club e tifosi"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, i migliori 5 difensori dopo 13 giornate: Tiago Gabriel torna in graduatoria
Immagine news Serie A n.6 Bologna, i tempi di recupero per Vitik e le ultime su Immobile, Freuler e Skorupski
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Antonini: "Iemmello leader vero. Prendiamo tanti gol? Giochiamo sui duelli"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Lescano torna in C a gennaio? Poker di pretendenti per l'argentino
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, summit a Milano: Tey atteso in Italia per fare il punto su club e mercato
Immagine news Serie B n.4 Virtus Entella, Bariti: "Grande prestazione a Catanzaro. Peccato non aver fatto punti"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, la lettera di addio di Andrea Langella: “Si chiude un capitolo della mia vita”
Immagine news Serie B n.6 Lerda: "Quali le promosse in A? È presto. Il Frosinone però non è più una sorpresa"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cittadella, Iori: "Non trovo giusto che Diana si lamenti. Potrei farlo anche io"
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, si muove il mercato per Spini. Sirene dalla Serie B per il classe 2001
Immagine news Serie C n.3 Banchieri: “In Serie C il livello si è alzato. L’FVS? Strumento prezioso da migliorare”
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, accordo fino al giugno 2028 per l'ex Rimini Gianluca Longobardi
Immagine news Serie C n.5 Latina, fumata bianca per il nuovo tecnico: accordo fino a giugno con opzione per Vope
Immagine news Serie C n.6 Latina, scelto il sostituto di Bruno: arriva Volpe
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Udinese: Spalletti a caccia di certezze, ma Runjaic ci crede
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Cremonese, Italiano vede le prime posizioni
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Napoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia ancora ko, gli USA vincono 2-0. Soncin: "Passo avanti verso il Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.2 Un'esperienza all'estero e il Mondiale per chiudere. Girelli riflette sul proprio futuro
Immagine news Calcio femminile n.3 Stati Uniti-Italia, le formazioni ufficiali: tandem Corelli-Piemonte in avanti. Dragoni dal 1'
Immagine news Calcio femminile n.4 Boattin: "Difficile lasciare la Juve e Torino, ma giocare negli USA era un sogno. E l'ho realizzato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Schatzer nuova Italian Golden Girl: "Messi, Mbappe e Bellingham sono i miei idoli"
Immagine news Calcio femminile n.6 Spagna e Barcellona perdono la loro stella: frattura del perone per Bonmati
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…