Cittadella, Iori: "Non trovo giusto che Diana si lamenti. Potrei farlo anche io"

Contro l'Union Brescia non arriva la vittoria, ma quanto meno il decimo risultato utile consecutivo per il Cittadella di Manuel Iori.

Queste le parole del tecnico dei veneti nel corso della conferenza stampa postpartita:

“Gli episodi sono stati identici e non trovo giusto che Diana si lamenti, perché allora potrei lamentarmi anche io. Se vogliamo parlare di calcio è stata una partita con tante occasioni, abbiamo lasciato qualche situazione pericolosa al Brescia. Per il secondo tempo fatto il Cittadella meritava di vincere, sul gol di Vido siamo stati un po’ polli. Potevamo essere anche sul 2-0 e poi abbiamo preso un gol evitabile per com’è nato. Il Brescia non ci ha mai concesso nel primo tempo grande profondità, poi nella ripresa abbiamo fatto un’ottima partita. Parto dalla delusione dei miei ragazzi per un gol preso al 92’”