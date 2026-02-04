Cittadella, Marchetti: "Mercato molto complicato. Adesso pretendo una reazione"

Stefano Marchetti, direttore generale del Cittadella, ha rilasciato una lunga intervista a commento del calciomercato invernale appena concluso attraverso le colonne de Il Mattino di Padova:

"È stato un mercato molto complicato. Alla fine ci sono state cinque entrate e sei uscite, ma al di là dei numeri il punto vero resta sempre uno: poi bisogna fare bene quando si gioca. Io cerco sempre di fare le cose per tempo, dall’inizio. Il problema è che per fare un’operazione bisogna essere in tanti: club, giocatori, procuratori. Così capita che in una giornata fai quello che non sei riuscito a fare in due mesi. È un caos, ma ti devi adattare".

Alla domanda se il Citta vale più dell'attuale settimo posto, poi, il dirigente non ha dubbi: "Assolutamente sì. Qui c’è tutto per far bene: strutture, società, organizzazione. Io pretendo e mi aspetto una reazione forte, soprattutto a livello caratteriale. Con tutto il rispetto per gli avversari, il problema è nostro. Dobbiamo crescere noi".