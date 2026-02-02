Ufficiale
Cittadella, rinforzo in difesa: dalla Cremonese arriva Andrea Zilio
L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione delle prestazioni sportive di Andrea Zilio dall’ US Cremonese.
Difensore classe 2006 nato a Bassano Del Grappa, Zilio ha un trascorso nelle giovanili granata prima del passaggio al Bologna e poi in grigiorosso.
Ad Andrea il nostro bentornato a Citta ed un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di stagione in granata!
