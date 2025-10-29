Inter-Fiorentina, c'è una notizia nel primo tempo senza gol: la Curva Nord torna a tifare
In assenza di gol, il primo tempo della partita tra Inter e Fiorentina porta in consegna una notizia comunque importante. Sì, perché dopo mesi di silenzio da parte del tifo organizzato dei nerazzurri, la Curva Nord è tornata a spingere la propria squadra con cori continuativi e un sostegno tornato davvero presente.
