La Juve ha scongiurato il record di partite senza vittorie. E segna 399' dopo
Con la vittoria contro l'Udinese, la Juventus ha interrotto una striscia di 8 partite senza vittorie. Scongiurato pertanto il record negativo, che resta quello del 1956 quando i bianconeri arrivarono a 13. In quella stagione la squadra chiuse al 9° posto in classifica.
Ricordiamo che prima di stasera, l'ultima vittoria della Juventus risaliva al 13 settembre quando all'Allianz Stadium la squadra allora allenata da Igor Tudor aveva battuto l'Inter per 4-3. Da lì poi cinque pareggi consecutivi, contro Dortmund, Verona, Atalanta, Villarreal e Milan; fino alla striscia di tre sconfitte consecutive contro Como, Real Madrid e Lazio che sono costate la panchina a Tudor.
Juventus che ha trovato anche il gol dopo un digiuno di 399 minuti. L'ultimo marcatore, prima di Vlahovic al 5' contro l'Udinese è stato Francisco Conceiçao al 56' della partita contro il Villarreal.