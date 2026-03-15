Lazio-Milan sarà la gara del ritorno dei tifosi biancocelesti: Olimpico verso il pienone

L’atmosfera delle grandi occasioni è pronta a tornare all’Olimpico per la sfida tra Lazio e Milan. Dopo settimane segnate da proteste e presenze ridotte sugli spalti, il pubblico biancoceleste è pronto a rispondere presente e a riempire lo stadio per quella che sarà l’ultima gara casalinga prima del nuovo stop annunciato dal tifo organizzato fino al termine della stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono attesi circa 50mila spettatori per il confronto contro i rossoneri. Ai 27mila abbonati, esclusi i biglietti del settore dedicato agli aquilotti, si sono aggiunti nelle ultime ore circa 23mila tagliandi venduti. Numeri importanti che restituiscono all’Olimpico un colpo d’occhio diverso rispetto alle recenti uscite interne della squadra di Maurizio Sarri.

Non mancherà anche una presenza significativa di sostenitori del Milan. Nel settore ospiti sono previsti circa 4.500 tifosi rossoneri, ai quali si aggiungeranno altri 4-5mila presenti negli altri settori dell’impianto. Nonostante ciò, la maggioranza sugli spalti sarà di fede laziale, con il pubblico di casa pronto a colorare lo stadio di biancoceleste grazie a una scenografia organizzata per accompagnare la squadra in una gara considerata decisiva.