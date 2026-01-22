Ufficiale
Dopo Bosisio, anche Di Nolfo saluta il Renate. Risolto il contratto che lo legava al club
Sembra destinato alla Pistoiese in Serie D, come abbiamo anticipato ieri, ma non via Renate, perché Francesco Di Nolfo ha risolto il contratto con la formazione brianzola proprio pochi minuti fa: a comunicarlo la stessa società.
Questa, la nota ufficiale:
"AC Renate, in data odierna comunica di aver raggiunto un accordo con Francesco Di Nolfo per la risoluzione consensuale del contratto in essere. Arrivato in nerazzurro nell'estate 2024, il "Mago" ha collezionato 28 presenze con le pantere nerazzurre, con 2 gol 1 assist servito. Nel ringraziarlo per il suo impegno e per il contributo offerto, il Club gli augura il meglio per il prosieguo di carriera".
