TMW Renate, Di Nolfo ai saluti: lo aspetta la Pistoiese in Serie D. Da valutare l'uscita di Bosisio

La sessione invernale del calciomercato sta avviandosi verso la sua conclusione, con la data di lunedì 2 febbraio - ore 20:00 - da cerchiare in rosso: arriverà infatti il gong per il termine ufficiale delle operazioni.

E il Renate sembra essere tra le squadre attive in queste ore perché, dopo gli annunci recenti dell'arrivo di Filippo Vesentini in prestito dall'Union Brescia e la risoluzione con Aristidi Kolaj, potrebbero esserci altre partenze, entrambe verso la Serie D. Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante Francesco Di Nolfo è a un passo dalla Pistoiese, con la quale rimangono da definire alcuni dettagli, mentre è da valutare la posizione di Marco Bosisio: il difensore rientra infatti da un lungo stop, e, qualora ci fosse l'uscita, scenderà in Serie D come il compagno di squadra. Su di lui, è forte l'interesse dell'Ischia.

Non resta quindi che attendere gli sviluppi delle possibili trattative, con la rosa nerazzurra che è quindi da alleggerire da un lato, ma da rinforzare per quel che concerne il reparto offensivo dall'altro.