Genoa, Messias: "Contento di giocare dal 1'. In campo tra centrocampo e attacco"

Prima della sfida tra Cremonese e Genoa, ecco le parole di Junior Messias ai microfoni di DAZN: "Mi sento bene e sono contento di fare la mia prima partita da titolare. Oggi i punti sono importantissimi perchè è uno scontro diretto e proverò a dare forza: cercherò di fare gioco e di sfruttare la qualità".

Le formazioni ufficiali.



CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric. Allenatore: Nicola

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi