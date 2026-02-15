Genoa, Messias: "Contento di giocare dal 1'. In campo tra centrocampo e attacco"
Prima della sfida tra Cremonese e Genoa, ecco le parole di Junior Messias ai microfoni di DAZN: "Mi sento bene e sono contento di fare la mia prima partita da titolare. Oggi i punti sono importantissimi perchè è uno scontro diretto e proverò a dare forza: cercherò di fare gioco e di sfruttare la qualità".
Le formazioni ufficiali.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Vardy, Djuric. Allenatore: Nicola
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Messias; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi
