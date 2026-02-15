Live TMW Udinese, Runjaic: "Persa una gara che non dovevamo perdere"

14.30 - Atteso tra pochi minuti in conferenza stampa Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, per commentare il risultato maturato contro il Sassuolo nella venticinquesima giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

14.49 - Inizia la conferenza stampa.



Sembravate in controllo della situazione, poi la solita fragilità:

"Grazie per aver trovato un aspetto positivo, abbiamo controllato bene la partita, il Sassuolo si è difeso bene, ha qualità in transizione. Stavamo controllando la gara come volevamo, nella trequarti offensiva potevamo essere più aggressivi e decisi, avremmo dovuto cercare il secondo gol con più convinzione e abbiamo difeso bene. Il Sassuolo è veloce e ha sfruttato la situazione per farci male, abbiamo subito un gol evitabile. Anche nella seconda occasione è stato troppo semplice segnare per il Sassuolo, dopo che siamo andati sotto è mancato qualcosa là davanti. Lavorando meglio su certi automatismi potevamo riuscire a creare di più, facendo un riassunto abbiamo perso una gara che non dovevamo perdere riassumendo".



Avete subito due gol su circostanze uguali e in avvio di ripresa Garcia aveva sfruttato lo stesso corridoio, non si potevano apportare correttivi?

"In primis dovevamo segnare il secondo gol, abbiamo portato poca pressione al Sassuolo, oggi qualcosa ci è mancato. Sappiamo che il Sassuolo ha ali di qualità, abbiamo subito l'1-1, non bisogna lasciare uomini soli in area, quello che è capitato nei due gol. Ci sono molti dettagli da considerare, oggi abbiamo giocato a 4 dietro e la decisione era quella giusta, indipendentemente dal sistema di gioco bisogna guardare i duelli, se si perdono i duelli sull'esterno è difficile. Abbiamo avuto buone occasioni però davanti, c'è un'occasione in cui Zemura poteva fare meglio".

Dal punto di vista offensivo ancora un po' poco:

"Nell'intervallo abbiamo guardato un paio di situazioni, il Sassuolo ha difeso bene, si può allargare la difesa avversaria però, con passaggi rapidi e veloci, con un bel cross in area. Ma non abbiamo messo abbastanza qualità sotto questo aspetto. Ormai però non si può cambiare nulla perché la gara è terminata. Bisogna recuperare le forze e pensare alla prossima gara".

Vediamo ancora una volta un'Udinese dai due volti:

"Bisogna considerare il fatto che siamo una squadra di medio livello, è normale per una squadra così avere alti e bassi, a volte si vince altre si perde, possiamo battere le grandi e perdere contro squadre più piccole, anche se il Sassuolo non è una piccola, è una squadra con buoni mezzi. Bisogna aggiungere che noi ci facciamo male da soli, indipendentemente dall'avversario, abbiamo ragazzi giovani, che non hanno esperienza ancora in Serie A. Miller oggi titolare e forse non ha fatto la sua miglior gara, anche Kristensen non ha tutti questi anni d'esperienza, vediamo anche quanto ci manca uno come Davis, per caratteristiche non ne abbiamo un altro così. Non voglio criticare la prestazione di Bayo ma non è Davis, Buksa sta rientrando dopo un infortunio, Zaniolo non è ancora al top, ha fatto tutta la gara e non era questo il piano per lui. Bisogna restare calmi e lucidi, non abbiamo doppioni in tutti i ruoli per caratteristiche. Non ci sono scuse per i 40 secondi dove abbiamo preso due gol, questo è fuor di dubbio. Ci è mancato qualcosa, magari un po' di decisione, Gueye fa un bel tiro ma non gli è entrato, non aveva giocato bene a Lecce e oggi ha fatto meglio. C'è bisogno di tempo per integrarsi al meglio. Vogliamo arrivare a 50 punti, vediamo se ci riusciremo, magari è un obiettivo troppo ambizioso, non ci arriviamo da più di dieci anni. Abbiamo tanti ragazzi nuovi e giovani, non è una scusa, continueremo a lavorare per fare meglio nelle prossime partite. Affronteremo il Bologna, che avrà più possesso palla di noi, speriamo di fare una buona gara".

15:00 - Finisce la conferenza stampa.