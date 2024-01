Ufficiale Fermana, risoluzione consensuale del contratto con Yassine Diouane

La Fermana comunica l'accordo per la rescissione del contratto con il difensore Yassine Diouane. Cresciuto nel settore giovanile gialloblù, ha esordito in prima squadra due stagioni fa prima delle esperienze in D a Montegiorgio e Roma City, tornando poi in gialloblù.

Al giovane calciatore gialloblù la Fermana augura le migliori fortune per il proseguo della propria carriera sportiva.