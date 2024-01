Ufficiale Fiorenzuola, Kenzin saluta i rossoneri. Va al Nibbiano Valtidone in Eccellenza

È con una nota ufficiale che il Fiorenzuola "comunica ufficialmente di aver ceduto il centrocampista 2004 Daniil Kenzin al Nibbiano Valtidone, partecipante al campionato di Eccellenza Emilia Romagna Girone A.

Tutta la società rossonera ringrazia Daniil per il suo percorso in U.S. Fiorenzuola, fatto con professionalità e dedizione, e gli augura il meglio per il proprio futuro personale e sportivo".