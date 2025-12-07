Foggia, Barilari: "C'è il rammarico di non aver gestito la superiorità numerica"

Dopo il pareggio ottenuto contro il Siracusa, il tecnico del Foggia Enrico Barilari ha parlato ai microfoni di Foggia TV: "Da una parte siamo contenti per il pareggio - riporta FoggiaCalcioMania - ma dall'altra c'è il rammarico di non aver gestito la superiorità numerica. Abbiamo mostrato ancora delle ingenuità su cui dobbiamo lavorare. A livello offensivo non avevamo grosse possibilità, oggi c'erano diverse assenze e dei rientri necessari per mancanza di alternative.

Il secondo gol è nato da uno schema voluto dai ragazzi, quindi merito a loro. Il Siracusa era in dieci, ma noi a un certo punto della ripresa abbiamo faticato molto ad arrivare al tiro: dobbiamo imparare da queste situazioni. Ora pensiamo a fare di più nelle prossime tre partite difficili contro Monopoli, Salernitana e Catania".

GIRONE C

Catania-Crotone 2-0

14' Corbari (16), 52' Lunetta

Sabato 6 dicembre

Casarano-Latina 1-1

10’ Chiricò (C), 90’+1’ Gagliano (L)

Siracusa-Foggia 2-2

10’ Contini (S), 18’ e 90’+7’ Garofalo (F), 30’ Ba (S),

Sorrento-Potenza 2-2

38’ Petrungaro (P), 45’+3’ rig. D’Ursi (S), 63’ De Marco (P), 88’ Crecco (S)

Giugliano-Team Altamura 0-1

46' Mogentale (TA)Domenica 7 dicembre

Ore 14:30 - Monopoli-Atalanta U23

Ore 14:30 - Salernitana-Trapani

Ore 17:30 - Audace Cerignola-Casertana

Ore 17:30 - Cavese-Benevento

Ore 17:30 - Cosenza-Picerno

Classifica - Catania 37*, Benevento 32, Salernitana 31, Cosenza 29, Casertana 28, Crotone 24*, Casarano 25*, Potenza 24*, Monopoli 23, Audace Cerignola 22, Atalanta U23 21, Trapani 21, Team Altamura 19*, Cavese 17, Sorrento 17*, Giugliano 15, Latina 14*, Foggia 15*, Siracusa 14*,Picerno 13

* una gara un più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva