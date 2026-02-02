Pontedera, il club toscano comunica due arrivi e tre addii. La nota
L'US Città di Pontedera è lieta di annunciare l'ingaggio dei calciatori Thiago Lugano e Motiejus Sapola.
Lugano, centrocampista classe 2006, arriva a titolo temporaneo dal Beerschot VA, club della seconda serie belga. Dotato di fisicità e buona tecnica, può agire sia in mediana che sulla corsia sinistra. Considerato un profilo di grande prospettiva, vanta presenze con la Nazionale uruguaiana Under 20.
Sapola, difensore classe 2006, approda in granata a titolo definitivo dal Pisa Sporting Club. Nella prima metà della stagione in corso ha collezionato 16 presenze in forza al Siracusa, nel girone C. Centrale difensivo solido, è nel giro della Nazionale lituana Under 21.
Contestualmente, il Club comunica tre operazioni in uscita: risoluzione consensuale per Mattia Pretato, cessione a titolo definitivo di Francesco Migliardi alla SSD Dolomiti Bellunesi e prestito di Andrea Coviello all’ASD Cannara.
