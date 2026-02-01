Serie C, i risultati della serata: Cerignola ne fa tre al Foggia, pari tra Salernitana e Giugliano

Si sono concluse le gare serali della quinta giornata di ritorno di Serie C (girone C), iniziate alle 20.30 e tutte incentrate su due derby ad alta tensione.

Nel derby pugliese, il Foggia cade in casa contro l’Audace Cerignola, che firma un blitz pesantissimo imponendosi 3-0. Protagonista assoluto Vitale, autore di una doppietta che indirizza il match già nella prima parte di gara e certifica la superiorità degli ofantini.

Più equilibrato il derby campano tra Salernitana e Giugliano, terminato sull’1-1. A sbloccare la sfida è stato Ferraris per i granata, ma la risposta gialloblù non si è fatta attendere grazie alla rete di D’Agostino.

Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:

24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026

GIRONE A

Già giocate

Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1

31' e 45'+1 Lakti (A), 52' Mattioli (A),67' Okolo (T), 71' Lanzi (A)

Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0

54' Marconi

Trento - Lecco 1-1

85' Candelari (T), 90'+6 Metlika (L)

Inter U23 - Pergolettese 1-1

35' Corti (P), 52' Cinquegrano (I)

Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane 1-2

62' Bertoli (O), 78' Ferro (L), 84' Caccavo (L)

Cittadella - Albinoleffe 0-1

78' Sali

Pro Patria - Vicenza 0-4

24' Stuckler, 29' Cappelletti, 55' Capello, 62' Morra

Pro Vercelli - Novara 1-0

18' Akpa Akpro

Lunedì 2 febbraio

Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)

ore 20.30 – Renate - Alcione Milano

Classifica: Vicenza 62, Lecco 45, Union Brescia 43*, Inter U23 38, Alcione Milano 36*, Cittadella 36, Trento 35, Renate 35*, Giana Erminio 32*, Lumezzane 32, Pro Vercelli 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 28, AlbinoLeffe 28, Novara 27, Ospitaletto 26, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - *una gara in meno

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Ascoli - Livorno 3-1

8' e 35' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)

Guidonia Montecelio - Arezzo 0-0

Perugia - Ravenna 1-1

18' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)

Pianese - Vis Pesaro 1-2

26' Martey (P), 36' Vezzoni (V), 87' Stabile (V)

Bra - Gubbio 1-0

35' Sinani

Campobasso - Pontedera 3-2

22' Vitali (P), 50' Bifulco (C), 58' Salines (C), 77' Gargiulo (C), 90'+1 Nabian (P)

Carpi - Sambenedettese 0-0

Juventus Next Gen - Pineto 1-0

23' Gil Puche

Ternana - Torres 0-2

36' [rig.] Diakite, 86' Liviero

Riposa – Forlì

Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36, Campobasso 33, Juventus Next Gen 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29*, Carpi 28, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 20, Pontedera 15*

N.B. - *una gara in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Cavese - Casarano 1-1

62' [rig.] Chiricò (CAS), 84' Ubani (CAV)

Sorrento - Catania 3-1

6' Forte (C), 13' Sabbatani (S), 26' Crecco (S), 90' Ricci (S)

Atalanta U23 - Benevento 3-4

3' Lamesta (B), 13' e 18' Levak (A), 45'+3 Misitano (A), 50' e 89' Pierozzi (B), 64' Saio (B)

Monopoli - Latina 1-0

46' Vinciguerra

Trapani - Team Altamura 0-1

38' Curcio

AZ Picerno-Potenza 2-0

8' Abreu, 12' Bianchi

Cosenza-Casertana 3-1

32' rig. Liotti (Cas), 56' Dametto (Cos), 60' Achour (Cos), 77' Contiliano (Cos) - [espulso Saco (Cas) al 90'+1]

Siracusa-Crotone 1-3 30' rig. Contini (S), 38' Zunno (C), 45'+5 Vinicius (C), 66' rig. Gomez (C)

Domenica 1° febbraio

Foggia-Audace Cerignola 1-3

36' e 58' Vitale (AC), 78' D'Orazio (AC), 85' Castorri (F)

Salernitana-Giugliano 1-1

17' Ferraris (S), 62' D'Agostino (G)

Classifica: Benevento 54, Catania 51, Salernitana 46, Cosenza 40, Casertana 39, Monopoli 37, Crotone 37, Audace Cerignola 35, Casarano 30, Team Altamura 30, Potenza 29, Sorrento 27, Latina 26*, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 23, Foggia 22, Picerno 22, Siracusa 21, Giugliano 18

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva