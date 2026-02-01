Serie C, i risultati della serata: Cerignola ne fa tre al Foggia, pari tra Salernitana e Giugliano
Si sono concluse le gare serali della quinta giornata di ritorno di Serie C (girone C), iniziate alle 20.30 e tutte incentrate su due derby ad alta tensione.
Nel derby pugliese, il Foggia cade in casa contro l’Audace Cerignola, che firma un blitz pesantissimo imponendosi 3-0. Protagonista assoluto Vitale, autore di una doppietta che indirizza il match già nella prima parte di gara e certifica la superiorità degli ofantini.
Più equilibrato il derby campano tra Salernitana e Giugliano, terminato sull’1-1. A sbloccare la sfida è stato Ferraris per i granata, ma la risposta gialloblù non si è fatta attendere grazie alla rete di D’Agostino.
Di seguito, il punto della situazione dei tre gironi:
24ª GIORNATA – 30-31 GENNAIO e 1-2 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo - Triestina 4-1
31' e 45'+1 Lakti (A), 52' Mattioli (A),67' Okolo (T), 71' Lanzi (A)
Dolomiti Bellunesi - Virtus Verona 1-0
54' Marconi
Trento - Lecco 1-1
85' Candelari (T), 90'+6 Metlika (L)
Inter U23 - Pergolettese 1-1
35' Corti (P), 52' Cinquegrano (I)
Ospitaletto Franciacorta - Lumezzane 1-2
62' Bertoli (O), 78' Ferro (L), 84' Caccavo (L)
Cittadella - Albinoleffe 0-1
78' Sali
Pro Patria - Vicenza 0-4
24' Stuckler, 29' Cappelletti, 55' Capello, 62' Morra
Pro Vercelli - Novara 1-0
18' Akpa Akpro
Lunedì 2 febbraio
Ore 20.30 – Giana Erminio - Union Brescia (Diretta Rai Sport)
ore 20.30 – Renate - Alcione Milano
Classifica: Vicenza 62, Lecco 45, Union Brescia 43*, Inter U23 38, Alcione Milano 36*, Cittadella 36, Trento 35, Renate 35*, Giana Erminio 32*, Lumezzane 32, Pro Vercelli 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 28, AlbinoLeffe 28, Novara 27, Ospitaletto 26, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 12, Triestina 1
N.B. - *una gara in meno
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Già giocate
Ascoli - Livorno 3-1
8' e 35' Gori (A), 13' D'Uffizi (A), 17' Baldi (L)
Guidonia Montecelio - Arezzo 0-0
Perugia - Ravenna 1-1
18' Montevago (P), 32' Tenkorang (R)
Pianese - Vis Pesaro 1-2
26' Martey (P), 36' Vezzoni (V), 87' Stabile (V)
Bra - Gubbio 1-0
35' Sinani
Campobasso - Pontedera 3-2
22' Vitali (P), 50' Bifulco (C), 58' Salines (C), 77' Gargiulo (C), 90'+1 Nabian (P)
Carpi - Sambenedettese 0-0
Juventus Next Gen - Pineto 1-0
23' Gil Puche
Ternana - Torres 0-2
36' [rig.] Diakite, 86' Liviero
Riposa – Forlì
Classifica: Arezzo 53, Ravenna 46, Ascoli 43, Pineto 36, Campobasso 33, Juventus Next Gen 33, Pianese 31, Vis Pesaro 30*, Guidonia Montecelio 29, Ternana 29*, Carpi 28, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 20, Torres 20, Pontedera 15*
N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Già giocate
Cavese - Casarano 1-1
62' [rig.] Chiricò (CAS), 84' Ubani (CAV)
Sorrento - Catania 3-1
6' Forte (C), 13' Sabbatani (S), 26' Crecco (S), 90' Ricci (S)
Atalanta U23 - Benevento 3-4
3' Lamesta (B), 13' e 18' Levak (A), 45'+3 Misitano (A), 50' e 89' Pierozzi (B), 64' Saio (B)
Monopoli - Latina 1-0
46' Vinciguerra
Trapani - Team Altamura 0-1
38' Curcio
AZ Picerno-Potenza 2-0
8' Abreu, 12' Bianchi
Cosenza-Casertana 3-1
32' rig. Liotti (Cas), 56' Dametto (Cos), 60' Achour (Cos), 77' Contiliano (Cos) - [espulso Saco (Cas) al 90'+1]
Siracusa-Crotone 1-3 30' rig. Contini (S), 38' Zunno (C), 45'+5 Vinicius (C), 66' rig. Gomez (C)
Domenica 1° febbraio
Foggia-Audace Cerignola 1-3
36' e 58' Vitale (AC), 78' D'Orazio (AC), 85' Castorri (F)
Salernitana-Giugliano 1-1
17' Ferraris (S), 62' D'Agostino (G)
Classifica: Benevento 54, Catania 51, Salernitana 46, Cosenza 40, Casertana 39, Monopoli 37, Crotone 37, Audace Cerignola 35, Casarano 30, Team Altamura 30, Potenza 29, Sorrento 27, Latina 26*, Atalanta U23 26, Trapani 25, Cavese 23, Foggia 22, Picerno 22, Siracusa 21, Giugliano 18
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva
