Latina, arriva a titolo definitivo dal Foggia l'attaccante Cheikh Sylla: accordo fino al 2027
Il Latina Calcio 1932 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Calcio Foggia 1920 le prestazioni sportive del calciatore Youssouph Cheikh Sylla. L’attaccante vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2027.
Youssouph Cheikh Sylla, di nazionalità senegalese, è nato il 20 febbraio 1998 ed è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Parma. Ha vestito in carriera le maglie di Piacenza, Vigor Carpaneto, Gozzano, Pordenone, Siena, Alessandria, Vis Pesaro, Perugia, Monopoli e, nella prima parte della stagione in corso, del Calcio Foggia 1920, prima di trasferirsi a gennaio al Latina.
