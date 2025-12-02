Foggia, Rizzo riconosce: "Ogni tanto la strigliata dei tifosi fa bene"

Il difensore del Foggia, Francesco Rizzo, ha commentato la sfida vinta 2-1 contro il Cosenza (reti di D'Amico e Winkelmann in pieno recupero per i rossoneri).

Queste le sue parole riportate da TuttoC: "Ogni tanto una strigliata dei tifosi fa bene. Dopo Trapani i nostri tifosi ci hanno fatto capire che dovevamo dare di più ed è servito. Quando ti trovi in quella zona di classifica bisogna cambiare qualcosa. Abbiamo lottato su ogni palla trovando un pò di fiducia. Bisogna continuare a lavorare. Una vittoria che ci fa bene, ma ora abbiamo uno scontro diretto col Siracusa, una squadra che gioca bene. Serve umiltà perché c’è tanto da fare. Solo il lavoro ci può far migliorare e risalire la classifica. Partita difensiva ineccepibile perché tutti hanno dato l’anima. Stiamo lavorando bene e si sono visti dei passi in avanti. È un peccato vedere lo stadio vuoto, ma rispettiamo la scelta dei tifosi. A noi tocca dare il meglio sempre e in ogni occasione. Sono contento per la partita di oggi. Questa vittoria la dedichiamo a Paky e alla sua famiglia. Probabilmente nei 2 rigori sbagliati dal Cosenza lui dall’alto era li a sperare e a sorridere con noi.”

E le parole a fine gara di Winkelmann: “Contento per il gol ma soprattutto per la vittoria. Una vittoria bellissima contro una squadra fortissima. Con i miei compagni mi trovo benissimo e dedico questa vittoria alla mia famiglia.”