Forlì, Diego Rossi torna in biancorosso a titolo definitivo dal Cesena
Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo dal Cesena di Diego Rossi. Un bellissimo ritorno tra i nostri colori biancorossi.
Rossi (20) nella prima parte di stagione ha militato in prestito al Monopoli mettendo a referto sei presenze. Cresciuto nelle giovanili bianconere il ragazzo di Rimini ha vestito la maglia del Forlì nella stagione 2023/2024 collezionando 24 presenze e 1 gol.
