Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Triestina, Franco: "Vicina la cessione di Gunduz. Entrate? Non facile convincere i giocatori..."

Triestina, Franco: "Vicina la cessione di Gunduz. Entrate? Non facile convincere i giocatori..."TUTTO mercato WEB
© foto di Uff. Stampa Monza
Claudia Marrone
Oggi alle 14:53Serie C
Claudia Marrone

Non solo mister Geppino Marino. In casa Triestina ha parlato anche il Direttore Sportivo Michele Franco, che si è così espresso sul momento alabardato: "Tengo a ringraziare da parte mia e del club Attilio Tesser e lo staff per il lavoro svolto in questo periodo - riportano i canali ufficiali -. La decisione dell'esonero è stata chiara e condivisa con il club, ed è di natura prettamente tecnica, dettata dai risultati e da un bilancio complessivo che parla di otto sconfitte, le ultime quattro consecutive, due pareggi e due vittorie in dodici partite. La tempistica per rendere il cambio della guida tecnica effettivo è stato dovuto esclusivamente al tempo necessario per raggiungere un accordo per la risoluzione contrattuale tanto con il mister quanto con il suo staff, che nel frattempo ha allenato il gruppo come il contratto ancora in essere richiedeva. Ribadisco, la decisione presa è stata squisitamente tecnica, verso Attilio c'è una sincera e profonda stima per l'uomo prima ancora che per l'allenatore, per il quale non servono specifiche dal momento che il suo curriculum parla molto chiaro".

Aggiunge quindi: "Sappiamo in quali condizioni la nuova proprietà è subentrata, facendosi carico di una situazione drammatica e salvando il club da un fallimento che era pressoché certo e imminente. Il quantitativo di denaro versato è stato ingente e si sta lavorando per risolvere una per una tutte le problematiche economiche: non è facile perché ne vengono fuori sempre di nuove ma la parte sportiva a oggi è stata puntualmente pagata e oltre a quella tutti i pagamenti che devono essere fatti saranno rispettati".

Nota quindi al mercato: "Sul mercato ci sono state le uscite di Ionita e Crnigoj ed è imminente quella di Gunduz (come anticipato, andrà alla Juve, ndr). Con il rischio di perdere a zero alcuni elementi al termine della stagione, è sensato e giusto che il club valuti la possibilità di monetizzare con alcune cessioni. In entrata vista la situazione si trovano delle difficoltà nel convincere dei giocatori e le rispettive società, ma siamo al lavoro e siamo convinti di riuscire a portare qui dei giocatori che aiuteranno la squadra, mettendosi a disposizione del gruppo e motivati nel dare il proprio contributo in un contesto che sappiamo non può essere facile. Gli elementi che arriveranno e che io voglio portare qui, devono essere motivati a dare il massimo fino alla fine, onorando la maglia fino all'ultimo giorno. Dobbiamo prefissarci l'obiettivo di cercare di fare più punti possibile e penso che con il mister si possa provare a farlo".

Articoli correlati
Franco non molla: "La Triestina non smantella. Crediamo ancora alla salvezza" Franco non molla: "La Triestina non smantella. Crediamo ancora alla salvezza"
Franco: "Triestina, c'è tutto per credere in un'impresa. A Salerno il tifo fa la... Franco: "Triestina, c'è tutto per credere in un'impresa. A Salerno il tifo fa la differenza"
Triestina, Franco: "Oggi sarà sistemata la fideiussione integrativa. Mister Marino?... Triestina, Franco: "Oggi sarà sistemata la fideiussione integrativa. Mister Marino? Rimarrà"
Altre notizie Serie C
Rinviati le udienze al TFN di Siracusa e Trapani: le date. Multa per la Triestina... Rinviati le udienze al TFN di Siracusa e Trapani: le date. Multa per la Triestina
Miceli saluta ufficialmente il Monopoli. È un nuovo difensore del Catania UfficialeMiceli saluta ufficialmente il Monopoli. È un nuovo difensore del Catania
Vis Pesaro, ceduto in prestito fino a giugno Matteo Schiavon al Conegliano UfficialeVis Pesaro, ceduto in prestito fino a giugno Matteo Schiavon al Conegliano
Ternana, Majer: “Ho scelto i rossoverdi per rimettermi in gioco. Voglio aiutare squadra... Ternana, Majer: “Ho scelto i rossoverdi per rimettermi in gioco. Voglio aiutare squadra e giovani”
Bosisio saluta il Renate. Il difensore ha risolto il contratto con le pantere brianzole... UfficialeBosisio saluta il Renate. Il difensore ha risolto il contratto con le pantere brianzole
Siracusa, fatta per l'attaccante classe 1990 Alessandro Sbaffo UfficialeSiracusa, fatta per l'attaccante classe 1990 Alessandro Sbaffo
Triestina, Franco: "Vicina la cessione di Gunduz. Entrate? Non facile convincere... Triestina, Franco: "Vicina la cessione di Gunduz. Entrate? Non facile convincere i giocatori..."
Ternana, terzo colpo in arrivo: a breve la firma di Aramu. Il dettaglio del contratto... TMWTernana, terzo colpo in arrivo: a breve la firma di Aramu. Il dettaglio del contratto
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Il Napoli sta pagando a caro prezzo le scelte sul mercato. Lang e Lucca sono solo la punta dell'iceberg e guardando al futuro c'è poco da sorridere: pochi giocatori rivendibili e un budget che non è certo infinito
3 Julio Cesar concorda con Mourinho: "Ha letto Juventus-Benfica nel mio stesso modo"
4 Felix Correia, ceduto dalla Juventus per 1,5 milioni. E ora ne vale circa dieci
5 Lazio, l'addio del figliol prodigo. Col Como l'ultima in biancoceleste di Romagnoli
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, è fatta per la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest: i dettagli
Immagine top news n.1 Chi è Youssef En-Nesyri, l'obiettivo di Juve e Napoli che salta più in alto persino di CR7
Immagine top news n.2 La Juve alza l'offerta per En-Nesyri: i dettagli della proposta economica
Immagine top news n.3 Dzeko lascia la Fiorentina e la Serie A: è il nuovo numero 10 dello Schalke 04
Immagine top news n.4 Napoli, per Lang è solo questione di dettagli. Nottingham verso la chiusura per Lucca
Immagine top news n.5 Lazio, Mandas a un passo dal Bournemouth: c'è l'ok di Lotito. Ma serve anche l'addio di Romagnoli
Immagine top news n.6 Cardinale a Milano alimenta le voci. Furlani resta o no? Il punto
Immagine top news n.7 Scamacca, nota positiva in una serata amara per l'Atalanta. Ecco perché
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
Immagine news podcast n.2 La rivoluzione della Fiorentina passa da un cambio radicale
Immagine news podcast n.3 L'incredibile Luka Jovic, l'uomo dei derby e la nuova vita con l'AEK Atene
Immagine news podcast n.4 L'Estrela fortunata di Corvino: Ngom è il quarto colpo in arrivo da Amadora
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Amelia: "Milan, troppi i punti persi. Roma, messaggio chiaro quello di Gasp"
Immagine news Altre Notizie n.2 Di Michele: "Juve più verticale. Locatelli e Miretti sono migliorati tanto"
Immagine news Serie A n.3 Giannichedda: "Juve, Spalletti ha migliorato tutti. Il Napoli ora vorrà rifarsi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Napoli, è fatta per la cessione di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest: i dettagli
Immagine news Serie A n.2 Gilardino non si fa ingannare dal ko con l'Arsenal: "L'Inter resta una grandissima squadra"
Immagine news Serie A n.3 Alessandro Del Piero: "Si inizia a giocare per passione, vincere i Mondiali ti completa"
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Corrado: "Sullo stadio situazione molto semplice: non è cambiato assolutamente nulla"
Immagine news Serie A n.5 Serie A, nuovo premio al fair play: il Torino è primo al momento, Juve terza
Immagine news Serie A n.6 Fiorentina, l'obiettivo Diego Coppola si allontana: il difensore ha l'accordo col Paris FC
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia-Virtus Entella, disposte le porte chiuse. La nota del club campano
Immagine news Serie B n.2 Avellino, arriva in prestito con obbligo condizionato dall'Atalanta il portiere Jacopo Sassi
Immagine news Serie B n.3 Torna il progetto 'Inviato AIC sul campo'. Nasce dalla collaborazione tra AIC e Lega Serie B
Immagine news Serie B n.4 Ternana, Foresti: “Crediamo nella Serie B. Majer, Panico e Aramu per alzare il livello”
Immagine news Serie B n.5 Longo torna sulla panchina del Bari: “Serve concretezza. Dobbiamo diventare squadra”
Immagine news Serie B n.6 Bari, De Laurentiis: “Sterzata totale. Longo è un lottatore, arriveranno 4-5 rinforzi”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Rinviati le udienze al TFN di Siracusa e Trapani: le date. Multa per la Triestina
Immagine news Serie C n.2 Miceli saluta ufficialmente il Monopoli. È un nuovo difensore del Catania
Immagine news Serie C n.3 Vis Pesaro, ceduto in prestito fino a giugno Matteo Schiavon al Conegliano
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Majer: “Ho scelto i rossoverdi per rimettermi in gioco. Voglio aiutare squadra e giovani”
Immagine news Serie C n.5 Bosisio saluta il Renate. Il difensore ha risolto il contratto con le pantere brianzole
Immagine news Serie C n.6 Siracusa, fatta per l'attaccante classe 1990 Alessandro Sbaffo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Stoccarda, Gasperini vuole la qualificazione diretta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Benfica, precedenti allarmanti: ultima vittoria bianconera nel 1993
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Athletic Bilbao, Palladino vuole continuità: con una vittoria ottavi a un passo
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Alisha Lehmann lascia il Como Women e l'Italia. Firma con il Leicester City FC
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa Italia Women, si chiude l'andata dei quarti: in campo Napoli-Juventus
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini: "In Coppa ho visto cose buone, ma dobbiamo alzare il livello"
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, Ardizzone: "Ko contro l'Inter? Mi prendo il positivo di quello che ho visto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce post Coppa: "Vedo una squadra sempre più convinta"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il derby capitolino termina senza reti: il quarto di Coppa Italia Women si decide al ritorno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Bruno Beatrice, "l'indiano" della Fiorentina e un caso mai risolto Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?