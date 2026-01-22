Triestina, Franco: "Vicina la cessione di Gunduz. Entrate? Non facile convincere i giocatori..."

Non solo mister Geppino Marino. In casa Triestina ha parlato anche il Direttore Sportivo Michele Franco, che si è così espresso sul momento alabardato: "Tengo a ringraziare da parte mia e del club Attilio Tesser e lo staff per il lavoro svolto in questo periodo - riportano i canali ufficiali -. La decisione dell'esonero è stata chiara e condivisa con il club, ed è di natura prettamente tecnica, dettata dai risultati e da un bilancio complessivo che parla di otto sconfitte, le ultime quattro consecutive, due pareggi e due vittorie in dodici partite. La tempistica per rendere il cambio della guida tecnica effettivo è stato dovuto esclusivamente al tempo necessario per raggiungere un accordo per la risoluzione contrattuale tanto con il mister quanto con il suo staff, che nel frattempo ha allenato il gruppo come il contratto ancora in essere richiedeva. Ribadisco, la decisione presa è stata squisitamente tecnica, verso Attilio c'è una sincera e profonda stima per l'uomo prima ancora che per l'allenatore, per il quale non servono specifiche dal momento che il suo curriculum parla molto chiaro".

Aggiunge quindi: "Sappiamo in quali condizioni la nuova proprietà è subentrata, facendosi carico di una situazione drammatica e salvando il club da un fallimento che era pressoché certo e imminente. Il quantitativo di denaro versato è stato ingente e si sta lavorando per risolvere una per una tutte le problematiche economiche: non è facile perché ne vengono fuori sempre di nuove ma la parte sportiva a oggi è stata puntualmente pagata e oltre a quella tutti i pagamenti che devono essere fatti saranno rispettati".

Nota quindi al mercato: "Sul mercato ci sono state le uscite di Ionita e Crnigoj ed è imminente quella di Gunduz (come anticipato, andrà alla Juve, ndr). Con il rischio di perdere a zero alcuni elementi al termine della stagione, è sensato e giusto che il club valuti la possibilità di monetizzare con alcune cessioni. In entrata vista la situazione si trovano delle difficoltà nel convincere dei giocatori e le rispettive società, ma siamo al lavoro e siamo convinti di riuscire a portare qui dei giocatori che aiuteranno la squadra, mettendosi a disposizione del gruppo e motivati nel dare il proprio contributo in un contesto che sappiamo non può essere facile. Gli elementi che arriveranno e che io voglio portare qui, devono essere motivati a dare il massimo fino alla fine, onorando la maglia fino all'ultimo giorno. Dobbiamo prefissarci l'obiettivo di cercare di fare più punti possibile e penso che con il mister si possa provare a farlo".