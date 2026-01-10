Serie C, 21ª giornata: i finali delle 14:30. Vince il Vicenza. Torres in gol all'11' di recupero

Sono appena terminati i sei match della 21ª giornata di Serie C iniziati alle ore 14:30. Nel Girone A vittorie interne per AlbinoLeffe (in rimonta), Brescia e Vicenza, mentre il Renate espugna il campo della Giana Erminio. Nel Girone B, invece finisce 2-2 il match fra Torres e Campobasso con i sardi che pareggiano all'undicesimo minuto di recupero su calcio di rigore realizzato da Diakite. Nel Girone C, infine, vittoria del Latina sul Trapani nello scontro salvezza del 'Francioni'. Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate:

SERIE C - 21ª GIORNATA

GIRONE A

Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1

32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)

Giana Erminio-Renate 0-1

34' Karlsson

Vicenza-Ospitaletto 1-0

5' Cuomo

Union Brescia-Trento 2-1

20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)

Sabato 10 gennaio

Ore 17.30 - Pergolettese-Lumezzane

Ore 17.30 - Pro Patria-Inter U23

Domenica 11 gennaio

Ore 14.30 - Alcione Milano-Cittadella

Ore 14.30 - Novara-Dolomiti Bellunesi

Ore 14.30 - Virtus Verona-Arzignano Valchiampo

Ore 17.30 - Lecco-Triestina

Classifica: Vicenza 53*, Union Brescia 42*, Lecco 38, Cittadella 35, Renate 31*, Trento 30*, Alcione Milano 30, Inter U23 28, Pro Vercelli 27*, Giana Erminio 26, Arzignano Valchiampo 24, AlbinoLeffe 24*, Dolomiti Bellunesi 24, Ospitaletto 23*, Lumezzane 23, Novara 22, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

* una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Ascoli-Ternana 1-0

64' D'Uffizi

Torres-Campobasso 2-2

15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè

Sabato 10 gennaio

Ore 17.30 - Ravenna-Forlì

Domenica 11 gennaio

Ore 12.30 - Livorno-Juventus Next Gen

Ore 14.30 - Carpi-Pianese

Ore 17.30 - Arezzo-Pontedera

Ore 17.30 - Perugia-Bra

Ore 17.30 - Sambenedettese-Gubbio

Ore 20.30 - Pineto-Guidonia Montecelio

Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 43, Ravenna 41, Ascoli 37*, Pineto 31, Vis Pesaro 27, Campobasso 27*, Guidonia Montecelio 27, Ternana 26*, Carpi 26, Pianese 26, Juventus Next Gen 24, Forlì 24, Livorno 19, Gubbio 19**, Sambenedettese 19, Perugia 18, Bra 16, Torres 15*, Pontedera 14

* una gara in più

** una gara in meno

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Audace Cerignola-Potenza 4-0

21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi

Latina-Trapani 2-1

21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)

Sabato 10 gennaio

Ore 17.30 - Crotone-Team Altamura

Ore 17.30 - Sorrento-Foggia

Domenica 11 gennaio

Ore 12.30 - Casarano-Atalanta U23

Ore 14.30 - Catania-Cavese

Ore 14.30 - Monopoli-Siracusa

Ore 17.30 - Casertana-Benevento

Lunedì 12 gennaio

Ore 20.30 - Giugliano-Picerno

Ore 20.30 - Salernitana-Cosenza

Classifica - Benevento 44, Catania 42, Salernitana 38, Casertana 38, Cosenza 36, Monopoli 30, Crotone 28, Audace Cerignola 28*, Casarano 28, Potenza 26*, Atalanta U23 22, Latina 22*, Cavese 21, Sorrento 21, Siracusa 21, Team Altamura 20, Trapani 19*, Foggia 19, Giugliano 16, Picerno 15

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva