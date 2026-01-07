Ufficiale Galuppini saluta il Mantova. È un nuovo giocatore dell'Ascoli: contratto fino al 2027

Come era già nell'aria, si è chiusa l'avventura di Francesco Galuppini al Mantova, con il calciatore che, dopo due anni e mezzo, lascia i biancorossi e sposa il progetto dell'Ascoli, terza forza del Girone B di Serie C.

Ecco la nota della società virgiliana.

"Mantova 1911 comunica il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Francesco Galuppini all'Ascoli (Lega Pro).

A Francesco, dopo due anni e mezzo in biancorosso, il nostro più caloroso “in bocca al lupo” per il prosieguo della sua carriera sportiva, che possa essere ancora ricca di grandi soddisfazioni, umane e professionali".

Ha fatto poi eco la nota della società marchigiana, che precisa anche i dettagli dell'accordo: "Ascoli Calcio 1898 FC S.p. A. comunica l’acquisizione a titolo definitivo da Mantova 1911 delle prestazioni sportive di Francesco Galuppini, che stamane ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027.

Attaccante esterno, nato il 17 ottobre 1993 a Brescia, è un profilo di grande esperienza con oltre 300 presenze in Serie C, fra campionato e coppa, 79 gol e 39 assist. Negli ultimi due anni e mezzo ha vestito la maglia del Mantova, di cui è stato grande protagonista nella promozione in Serie B nella s.s. 2023/24 con i suoi 14 gol in 38 presenze. Cresciuto nelle giovanili di Sampdoria e Chievo, ha maturato le esperienze più importanti con Novara, Lumezzane, Ravenna, Renate e Mantova.

A Francesco, che vestirà la maglia bianconera numero 14, il caloroso benvenuto dell’Ascoli Calcio!".