Giugliano, arriva in prestito dalla Cremonese il giovane Bozza
Il giovane centrocampista mancino della Primavera della Cremonese Mattia Bozza scende in Serie C per vestire la maglia del Giugliano nella seconda parte della stagione. Questo il comunicato dei campani:
"Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’US Cremonese 1903 il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, classe 2006, Mattia Bozza.
Cresciuto nel Settore Giovanile dell’Udinese, con cui ha svolto tutta la trafila. Questa estate si è trasferito alla Cremonese, protagonista in Primavera 1 con 14 presenze".
