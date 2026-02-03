Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, ecco gli arbitri della 25ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Claudia Marrone
Oggi alle 13:31Serie C
Claudia Marrone

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 25ª giornata del campionato di Serie C 2025-26, seconda del girone di ritorno. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra venerdì 6 e domenica 8 febbraio 2026:

GIRONE A
AlbinoLeffe-Pro Patria: Giuseppe Vingo di Pisa (Turra-Gasparini. IV Ufficiale: Massari. Operatore FVS: Li Vigni)
Alcione Milano-Arzignano Valchiampo: Gianmarco Vailati di Crema (Cozzuto-Recupero. IV Ufficiale: Bortolussi. Operatore FVS: Cavalli)
Vicenza-Dolomiti Bellunesi: Giorgio Di Cicco di Lanciano (Starnini-Montanelli. IV Ufficiale: Cerea. Operatore FVS: Storgato)
Lecco-Pro Vercelli: Andrea Mazzer di Conegliano (Spatrisano-Ciannarella. IV Ufficiale: Gandino. Operatore FVS: Taverna)
Lumezzane-Cittadella: Silvia Gasperotti di Rovereto (Aletta-Gatto. IV Ufficiale: Poli. Operatore FVS: Manzini)
Novara-Union Brescia: Alessandro Silvestri di Roma 1 (Signorelli-Leotta. IV Ufficiale: Gauzolino. Operatore FVS: Russo)
Ospitaletto-Renate: Mario Picardi di Viareggio (Cufari-Skura. IV Ufficiale: Rossini. Operatore FVS: Daghetta)
Pergolettese-Trento: Enrico Eremitaggio di Ancona (Cirillo-Cocomero. IV Ufficiale: Castellano. Operatore FVS: Fumagallo)
Triestina-Inter U23: Nicolò Dorillo di Torino (Barcherini-Di Berardino. IV Ufficiale: Maccorin. Operatore FVS: Munitello)
Virtu Verona-Giana Erminio: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (Esposito-Mamouni. IV Ufficiale: Gianquinto. Operatore FVS: Petarlin)

GIRONE B
Arezzo-Pianese: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia (Pandolfo-Tesi. IV Ufficiale: Leorsini. Operatore FVS: Iuliano)
Gubbio-Campobasso: Davide Galiffi di Alghero (Bracaccini-Allievi. IV Ufficiale: Pacella. Operatore FVS: Cardinali)
Livorno-Bra: Francesco Burlando di Genova (Sbardella-Veli. IV Ufficiale: Manedo Mazzoni. Operatore FVS: Pelosi)
Pineto-Ascoli: Roberto Lovison di Padova (Tomasi-Cerrato. IV Ufficiale: Ursini. Operatore FVS: Carella)
Pontedera-Ternana: David Kovacevic di Arco Riva (Callovi-Ceci. IV Ufficiale: Nigro. Operatore FVS: Ingenito)
Ravenna-Carpi: Matteo Dini di Città di Castello (Linari-Rinaldi. IV Ufficiale: Cerbasi. Operatore FVS:Tagliaferri)
Sambenedettese-Perugia: Dario Madonia di Palermo (Rastelli-Jorgji. IV Ufficiale: Guitaldi. Operatore FVS: Lombardi)
Torres-Juventus Next Gen: Giorgio Bozzetto di Bergamo (Martinelli-Testaì. IV Ufficiale: Cappai. Operatore FVS: Pilleri)
Vis Pesaro-Forlì: Domenico Leone di Barletta (D'Ettorre-Di Carlo. IV Ufficiale: Sacchi. Operatore FVS: Merciari)

GIRONE C
Audace Cerignola-Salernitana: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Cassano-Nicosia. IV Ufficiale: Di Reda. Operatore FVS: Cantatore)
Benevento-Picerno: Michele Pasculli di Como (Fumarulo-Mambelli. IV Ufficiale: Mirabella. Operatore FVS: Romaniello)
Casarano-Sorrento: Francesco D'Eusanio di Faenza (Galigani-Ghani Arshad. IV Ufficiale: Acquafredda. Operatore FVS: Fedele)
Casertana-Foggia: Gabriele Restaldo di Ivrea (Chiavaroli-Singh. IV Ufficiale: Luongo. Operatore FVS: Chianese)
Crotone-Atalanta U23: Stefano Striamo di Salerno (Martinelli-Ferraro. IV Ufficiale: Mastrodomenico. Operatore FVS: Galluzzo)
Giugliano-Cosenza: Andrea Zoppi di Firenze (Romagnoli-Nappi. IV Ufficiale: Angelillo. Operatore FVS: Russo)
Latina-Cavese: Deborah Bianchi di Prato (Marucci-Citarda. IV Ufficiale: Di Loreto. Operatore FVS: D'Ascanio)
Potenza-Siracusa: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro (Mallimaci-Chimento. IV Ufficiale: Totaro. Operatore FVS: Monaco)
Team Altamura-Monopoli: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (Boato-Raccanello. IV Ufficiale: Vogliacco. Operatore FVS: Capriuolo)

