Parigi protagonista sul mercato francese. Ma per la prima volta non è il PSG

Parigi protagonista nel mercato invernale, ma per la prima volta non è il Paris Saint-Germain. A irrompere in questa finestra sono i cugini ambiziosi del Paris FC che vantano il trasferimento più caro e anche i rosso di mercato più importante della Ligue 1: -15 milioni, tutti spesi per Rudy Matondo. Il resto sono prestiti o titoli gratuiti: Ciro Immobile, Diego Coppola, Luca Koleosho, Marshall Munetsi, più Mathys Touyrraine e Yoan Koré che sono rientrati dai prestiti al Rodez e al Betis.

Il Marsiglia saluta la Champions League e va all'incasso con le cessioni, chiudendo con un +28.25 di saldo. OM e Rennes sono state le due squadre ad aver mosso più giocatori. Il PSG fa un'operazione, prendendo il 18enne Dro Fernandez dal Barcellona.

1. Rudy Matondo

Dall'Auxerre al Paris FC

15 milioni

2. Yassir Zabiri

Dal Famalicao al Rennes

10 milioni

3. Sebastian Szymanski

Dal Fenerbahçe al Rennes

9.5 milioni

4. Dro Fernández

Dal Barcellona al Paris Saint-Germain

8.2 milioni

5. Noah Nartey

Dal Brondby al Lione

7.5 milioni

6. Gessime Yassine

Dal Dunkerque allo Strasburgo

7 milioni

7. Tochukwu Nnadi

Dallo Zulte Waregem al Marsiglia

6 milioni

8. Gaëtan Perrin

Dal Krasnodar al Lille

5 milioni

9. Martin Satriano

Dal Lens al Lione

5 milioni

9. Noah Edjouma

Dal Tolosa al Lille

5 milioni