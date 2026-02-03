Parigi protagonista sul mercato francese. Ma per la prima volta non è il PSG
Parigi protagonista nel mercato invernale, ma per la prima volta non è il Paris Saint-Germain. A irrompere in questa finestra sono i cugini ambiziosi del Paris FC che vantano il trasferimento più caro e anche i rosso di mercato più importante della Ligue 1: -15 milioni, tutti spesi per Rudy Matondo. Il resto sono prestiti o titoli gratuiti: Ciro Immobile, Diego Coppola, Luca Koleosho, Marshall Munetsi, più Mathys Touyrraine e Yoan Koré che sono rientrati dai prestiti al Rodez e al Betis.
Il Marsiglia saluta la Champions League e va all'incasso con le cessioni, chiudendo con un +28.25 di saldo. OM e Rennes sono state le due squadre ad aver mosso più giocatori. Il PSG fa un'operazione, prendendo il 18enne Dro Fernandez dal Barcellona.
1. Rudy Matondo
Dall'Auxerre al Paris FC
15 milioni
2. Yassir Zabiri
Dal Famalicao al Rennes
10 milioni
3. Sebastian Szymanski
Dal Fenerbahçe al Rennes
9.5 milioni
4. Dro Fernández
Dal Barcellona al Paris Saint-Germain
8.2 milioni
5. Noah Nartey
Dal Brondby al Lione
7.5 milioni
6. Gessime Yassine
Dal Dunkerque allo Strasburgo
7 milioni
7. Tochukwu Nnadi
Dallo Zulte Waregem al Marsiglia
6 milioni
8. Gaëtan Perrin
Dal Krasnodar al Lille
5 milioni
9. Martin Satriano
Dal Lens al Lione
5 milioni
9. Noah Edjouma
Dal Tolosa al Lille
5 milioni
