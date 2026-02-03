Ufficiale Giugliano, arriva il brasiliano Murilo Otavio Mendes: prestito dal PS Barito Putera

Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal PS Barito Putera il diritto delle prestazioni sportive del calciatore, attaccante brasiliano classe 1995, Murilo Otavio Mendes.

Cresciuto nel Settore Giovanile dell’SC Olhanense, con i portoghesi esordisce tra i professionisti centrando 71 presenze complessive tra Serie A, Serie B e Coppe Nazionali. Dalla stagione 2016/2017 al gennaio 2020/2021 gioca con la maglia del Livorno totalizzando 58 presenze e 5 gol in Serie B e 87 presenze e 22 gol in Serie C, ottenendo una promozione in Serie B nell’ anno 2016/2017. Nel gennaio 2021 si trasferisce alla Viterbese, in un anno e mezzo c’entra 46 presenze e 9 gol, prima di trasferirsi alla Virtus Francavilla: 29 presenze e 7 gol. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia del PS Barito Putera

in Indonesia, totalizzando 53 presenze e 9 gol. In carriera può vantare una presenza con la nazionale brasiliana Under 17.