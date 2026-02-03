Serie C, Giudice Sportivo: 26 gli squalificati. Un turno anche per mister Banchieri (Pontedera)

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Claudia Marrone
Oggi alle 14:55
Chiusa nella giornata di lunedì 2 febbraio la 24ª giornata del campionato di Serie C, ecco le decisioni del giudice sportivo (CLICCA QUI per leggere il comunicato integrale).
Di seguito la nota ufficiale:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 2 e 3 Febbraio 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 30 E 31 GENNAIO E DEL 1 E 2 FEBBRAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETA'
AMMENDA
€ 1.500,00 FOGGIA
A) per avere, i suoi sostenitori, durante la gara, puntato ripetutamente (da diversi Settori occupati dalla tifoseria locale) un raggio laser luminoso in direzione dei giocatori della squadra avversaria;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Tribuna Ovest e Curva Nord, consistiti nell’aver lanciato, a fine gara:
1. una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco, senza conseguenze;
2. un rotolo di scotch (proveniente dalla Curva Nord) sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. numero quattro album di figurine Panini (dal Settore Tribuna Ovest) uno dei quali attingeva alla testa un giornalista di un emittente presente a bordo campo durante l’intervista all’allenatore della squadra avversaria.
€ 1.200,00 ASCOLI per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di quattro minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
€ 700,00 CAVESE
A) per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto: 1. dall’inizio della gara al 5° minuto del primo tempo, uno striscione di circa 20 metri per 1, non autorizzato;
2. per tutta la durata della gara, uno striscione di circa 25 metri per 1, non autorizzato;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 63° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco e, al 94° minuto della gara, una bottiglietta di plastica semivuota nel recinto di gioco, senza conseguenze.
€ 600,00 VIS PESARO per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio del secondo tempo di tre minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo nonostante i richiami da parte dell’Arbitro.
€ 400,00 MONOPOLI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 10° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
€ 300,00 SAMBENEDETTESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
€ 200,00 NOVARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato le porte dei servizi igienici loro riservati nell’aver applicato adesivi sulle stesse.
€ 200,00 SIRACUSA per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Gradinata B (circa il 50% dei 943 presenti), intonato, all’85° e all’89° minuto della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti, per due volte, nella prima circostanza e, per tre volte, nella seconda.
€ 100,00 CATANIA per avere, i suoi sostenitori (il 50% circa dei 460 presenti) posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al 34° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per venti volte.
€ 100,00 POTENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte sui muri.
€ 100,00 RAVENNA per avere, i suoi sostenitori (80% circa dei 275 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud Ospiti, intonato, al 68° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte.

DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 24 FEBBRAIO 2026
TUROTTI SANDRO (PRO PATRIA) per avere, tra il primo e il secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, mentre la Quaterna Arbitrale faceva rientro negli spogliatoi, dapprima protestava veementemente nei suoi confronti e, quindi, invitato alla calma, continuava a protestare platealmente, compiendo un gesto offensivo per contestarne l’operato.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
DI GIUSEPPE MARCELLO (PINETO) per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina aggiuntiva per protestare nei loro confronti.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2026
PESSOTTO VANNI (ATALANTA U23) per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto, durante una revisione FVS, si alzava dalla panchina, usciva dall’area tecnica e protestava nei loro confronti con parole e gesti.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2026
PETRUZZELLA LEANDRO (TEAM ALTAMURA) per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento reciprocamente non corretto nei confronti di un tesserato avversario, in quanto si alzava dalla panchina e proferiva parole irrispettose nei suoi confronti.

DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 FEBBRAIO 2026
PAGNOTTA ORLANDO (SALERNITANA) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto nei locali spogliatoi, si avvicinava proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.

ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI GIACOMO UMBERTO ANTONIO (CAVESE) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto, in occasione di una revisione FVS, prima dell’effettuazione della revisione, protestava, proferendo parole irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato.
BANCHIERI SIMONE (PONTEDERA) per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto, durante una revisione FVS, abbandonava l’area tecnica, avvicinandosi all’area di revisione FVS e, dopo essere stato richiamato, tornava nuovamente nell’area di revisione, interferendo con l’operato arbitrale e mostrando sul proprio tablet le immagini dell’azione oggetto di revisione, mentre l’Arbitro e il IV Ufficiale stavano effettuando la revisione.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
POMINI ALBERTO (LUMEZZANE) per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava veemente nei suoi confronti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ARONICA SALVATORE (TRAPANI)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
NESPOLA MANFREDI FRANCESCO (PIANESE) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo una revisione FVS, si alzava dalla panchina gesticolando e proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MARENCO FILIPPO (LATINA) per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
BERTOLI MARCO (OSPITALETTO FRANCIACORTA) per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria si avvicinava all’Arbitro e proferiva nei confronti della Quaterna Arbitrale frasi irrispettose per contestarne l’operato.
SCHIRONE LUCA (PINETO) per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava nei suoi confronti una frase offensiva per contestarne l’operato.
DAFFARA MANUEL (VIRTUS VERONA) per avere, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GRANDOLFO FRANCESCO (CASARANO)
SACO COLI (CASERTANA)
BELLINI LEONARDO (PIANESE)
SCARINGI MATTIA (RAVENNA)
NUNZIATINI FRANCESCO (TORRES)
LAMESTA ALESSANDRO (UNION BRESCIA)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
MICELI MIRKO (CATANIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
BRIGHT KEVIN (ALCIONE MILANO)
VITALE GAETANO (AUDACE CERIGNOLA)
BRUNET BORDIN JUAN IGNACIO (CAMPOBASSO)
CELIENTO DANIELE (CASARANO)
MAIELLO RAFFAELE (CASARANO)
REDOLFI ALEX (CITTADELLA)
BURRAI SALVATORE (DOLOMITI BELLUNESI)
FIORDILINO ANTONIOLUCA (INTER U23)
PICCININI STEFANO (MONOPOLI)
BERTINI MARCO (PIANESE)
SUSSI CHRISTIAN (PIANESE)
MASI ALBERTO (PRO PATRIA)
LONGOBARDI GIANLUCA (SALERNITANA)
MAFFEI MATTIA (TRENTO)

