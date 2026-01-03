Pescara, in salita l'arrivo di Barba in difesa. Si vira su Dellavalle del Modena

Viste le difficoltà di arrivare all’esperto centrale Federico Barba a causa dell’alto ingaggio percepito in Indonesia nelle fila del Persib a cui è legato fino al 2028, il Pescara ha deciso di virare su un altro obiettivo per rinforzare la difesa. Lo riferisce Rete8 sottolineando come non ci siano le condizioni al momento per arrivare all’ex calciatore del Benevento che il direttore sportivo Pasquale Foggia conosce bene.

Il nome su cui si lavora è quello di Alessandro Dellavalle, classe 2004 attualmente in forza al Modena, ma di proprietà del Torino. Dopo aver collezionato 25 presenze in gialloblù lo scorso anno, che spinsero il club emiliano a rinnovare il prestito dai granata, il calciatore in questa stagione ha trovato pochissimo spazio collezionando appena 401 minuti in campo spalmati su cinque presenze. Per questo il giocatore vorrebbe andare altrove a trovare maggiore continuità.

Il Pescara ci sta provando e avrebbe intenzione di chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto e controriscatto al Torino. Una soluzione che potrebbe andare bene al club piemontese anche se prima il Modena dovrà trovare un sostituto per non restare con la retroguardia a corto di uomini viste anche le uscite di Cauz e degli esterni Ponsi e Cotali.