Juventus-Lecce, le probabili formazioni: ballottaggio David-Openda. Stulic dal 1'

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Juventus-Lecce (Sabato 3 gennaio, ore 18, arbitra Collu, diretta tv su DAZN).

Come arriva la Juventus.

Luciano Spalletti per il match contro il Lecce confermerà il 4-3-3: in porta ci sarà Di Gregorio. Davanti a lui agirà la linea a quattro composta da Kalulu, Bremer, Kelly e McKennie. A centrocampo, invece, ci sarà il ritorno di Koopmeiners che giocherà come mezzala di destra, in mezzo spazio a Locatelli com Thuram che occuperebbe la porzione di campo di sinistra. Anche in attacco ci sarà una grossa novità e sarà rappresenta da Cambiaso. Il numero 27 bianconero agirà più avanzato rispetto al solito. Con Cambiaso ci saranno David e Yildiz. Il canadese è favorito su Openda per una maglia da titolare. Mentre Conceicao è recuperato ma partirà dalla panchina.

Come arriva il Lecce.

Primo incontro di campionato del 2026 per il Lecce impegnato in trasferta sul campo della Juventus. Ancora diverse assenze per il tecnico Eusebio Di Francesco, che recupera Banda e Gaspar (rientrati dalla Coppa d’Africa), ma deve ancora fare a meno di Coulibaly (ancora in corsa con il Mali) e degli acciaccati Berisha, Früchtl, Morente e Sala. In dubbio anche Pierret e Veiga, alle prese con uno stato febbrile, ma proveranno a stringere i denti. Il 4-3-3 vedrà capitan Falcone fra i pali e la retroguardia composta da Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar e Gallo. In mezzo al campo Ramadani sarà affiancato da Maleh e Kaba. In avanti a sinistra confermato Sottil, sulla destra agirà Pierotti e al centro del tridente ci sarà Stulic.