Leris risponde a Colombo: il primo tempo al "Ferraris" finisce in parità, 1-1 fra Genoa e Pisa

Leris risponde a Colombo: il primo tempo al "Ferraris" finisce in parità, 1-1 fra Genoa e Pisa
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 15:51
Andrea Piras

Squadre negli spogliatoi al "Ferraris" con Genoa e Pisa che chiudono la prima frazione di gara sul punteggio di 1-1.

La sblocca Colombo
La prima occasione di marca ospite con Leris che calcia dalla distanza con Leali che si distende e devia il pallone in calcio d’angolo con la punta delle dita. La risposta rossoblù sta in una conclusione sul primo palo di Vitinha che però coglie l’esterno della rete. Ancora il portoghese pericoloso pochi istanti più tardi con una botta da posizione ravvicinata deviata in corner da Semper. E' il preludio al gol dei padroni di casa che arriva grazie a Colombo: il centravanti riceve dal limite dell'area, si volta e fa partire un pallone che non lascia scampo al portiere del Pisa.

Leris firma il pareggio
La squadra di Gilardino spinge ma è sfortunata con Leris: il centrocampista colpisce di testa ma Leali si supera smanacciando il pallone sulla traversa. Il pareggio porta la firma proprio del francese naturalizzato algerino che capitalizza al meglio un pallone perso da Leali dopo uno scontro in uscita con Vasquez.

