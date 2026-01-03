Magnino colonna del Modena: "Sogno di giocare in Serie A con questa maglia"

“Quattro anni qui? Sto invecchiando un po’, forse però bello, bellissimo. Ormai è davvero una seconda casa”. Il centrocampista del Modena Luca Magnino dalle colonne del Resto del Carlino parla così della sua lunga avventura in maglia gialloblù iniziata agli albori del nuovo progetto nel 2022 guardando poi al futuro.

“Il sogno rimane quello di giocare in Serie A, tra i desideri c’è di giocare una partita in massima serie proprio al Braglia con la maglia del Modena. Il derby vinto a Parma la vittoria indimenticabile”, prosegue il centrocampista parlando del suo soprannome: “Magno con gli stivali mi chiamava Bianco, perché avevo queste scarpe nere che mi proibiva di utilizzare, ma non vedevo motivo per comprarne altre e con Tesser, beh, mi ha dato tanto. Papà Attilio? Mi prenderanno in giro ma un po’ è la verità”.