Lazio, Castellanos è arrivato a Londra: ora le visite, poi firmerà con il West Ham
Valentin Castellanos è sempre più vicino al West Ham. Mancano solo da ultimare alcune questioni burocratiche: come raccolto da TMW, l'attaccante è arrivato in questi minuti a Londra e adesso sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che gli permetterà di unirsi agli Hammers. Alla Lazio andranno 30 milioni di euro.
