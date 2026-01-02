Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter-Bologna, le probabili formazioni: confermata la ThuLa. Italiano ritrova Cambiaghi

Inter-Bologna, le probabili formazioni: confermata la ThuLa. Italiano ritrova CambiaghiTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:10Probabili formazioni
Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Inter-Bologna (Domenica 4 gennaio, ore 20.45, arbitra Guida, diretta tv su DAZN).

Come arriva l'Inter.
Pochi cambi per Cristian Chivu rispetto all'ultima trasferta del 2025 a Bergamo contro l'Atalanta. Nel classico 3-5-2 dell'Inter spazio a Sommer in porta, con Bisseck, Akanji e Bastoni a protezione del portiere svizzero. A centrocampo qualche dubbio in più ma a essere in vantaggio, a due giorni dalla partita, ci sono Barella, Calhanoglu e Zielinski, con Sucic che però scalpita per avere un ruolo in campo dal primo minuto. Mkhitaryan invece è pronto ad accomodarsi ancora una volta in panchina, con Luis Henrique e Dimarco che agiranno invece sulle corsie laterali. In attacco conferma per Thuram e Lautaro Martinez.

Come arriva il Bologna.
Sarà pressoché lo stesso Bologna che ha eliminato l’Inter in semifinale di Supercoppa Italiana quello che affronterà i nerazzurri nella 18esima giornata di Serie A. Vincenzo Italiano, infatti, è orientato a cambiare un solo undicesimo della formazione che lo scorso 19 dicembre ha sconfitto gli uomini di Chivu ai calci di rigore. Ancora assente Skorupski, mentre rispetto a quella gara mancherà Federico Bernardeschi, infortunatosi alla clavicola proprio in quel match. In porta conferma per Ravaglia. In difesa Holm e Zortea si giocano una maglia con il primo favorito, a sinistra ci sarà Miranda, mentre al centro tornerà Heggem al fianco di Lucumì. In mediana Moro e Pobega favoriti su un Ferguson non ancora al top della condizione. Sulla trequarti ci sarà sicuramente Orsolini a destra, Odgaard al centro (Fabbian scalpita ma il danese è favorito) ed uno tra Cambiaghi e Rowe a sinistra, con l’azzurro al momento avanti. Davanti Immobile freme per una chance da titolare, ma giocherà Santiago Castro. Panchina per Dallinga. (da Bologna, Leonardo Nevischi)

Articoli correlati
L'Inter vuole blindare Bastoni: il Barcellona osserva, ma si parla di rinnovo. Il... L'Inter vuole blindare Bastoni: il Barcellona osserva, ma si parla di rinnovo. Il punto
Serie A, 18ª giornata LIVE: torna Leao. Gasperini conferma Ferguson dal 1' Serie A, 18ª giornata LIVE: torna Leao. Gasperini conferma Ferguson dal 1'
Inter, Acerbi può essere la chiave per riprendere Joao Cancelo: all'Al Hilal ritroverebbe... Inter, Acerbi può essere la chiave per riprendere Joao Cancelo: all'Al Hilal ritroverebbe Inzaghi
Altre notizie Probabili formazioni
Inter-Bologna, le probabili formazioni: confermata la ThuLa. Italiano ritrova Cambiaghi... Inter-Bologna, le probabili formazioni: confermata la ThuLa. Italiano ritrova Cambiaghi
Hellas Verona-Torino, le probabili formazioni: Giovane e Orban insieme dal 1'. Simeone... Hellas Verona-Torino, le probabili formazioni: Giovane e Orban insieme dal 1'. Simeone con Adams
Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli... Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Noslin centravanti. Conte conferma tutti Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Noslin centravanti. Conte conferma tutti
Atalanta-Roma, le probabili formazioni: confermato Ferguson. Pasalic ancora titolare... Atalanta-Roma, le probabili formazioni: confermato Ferguson. Pasalic ancora titolare
Juventus-Lecce, le probabili formazioni: ballottaggio David-Openda. Stulic dal 1'... Juventus-Lecce, le probabili formazioni: ballottaggio David-Openda. Stulic dal 1'
Sassuolo-Parma, le probabili formazioni: dubbi sulla trequarti per Cuesta. Dubbio... Sassuolo-Parma, le probabili formazioni: dubbi sulla trequarti per Cuesta. Dubbio Delprato
Genoa-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Colombo-Ekuban. Torna Meister Genoa-Pisa, le probabili formazioni: ballottaggio Colombo-Ekuban. Torna Meister
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
1 Lazio, con Castellanos via Sarri chiede due attaccanti: i nomi sulla lista dei biancocelesti
2 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
3 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
4 Lazio, la cessione di Castellanos porta 30 milioni di euro: caccia alla mezzala e all'attaccante
5 Torino, canale aperto con la Lazio: possibile scambio di prestiti Belahyane-Ilic
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Fiorentina, il primo colpo di Paratici è Manor Solomon: arriva in prestito dal Tottenham
Immagine top news n.1 Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"
Immagine top news n.2 Marco Ottolini è il nuovo ds della Juventus, lavorerà a diretto riporto di Comolli: l'annuncio
Immagine top news n.3 Fiorentina, ecco Solomon: l'esterno è appena sbarcato a Firenze. Le immagini
Immagine top news n.4 Milan, depositato il contratto di Fullkrug: l'attaccante è un giocatore rossonero
Immagine top news n.5 Inter, Cancelo si avvicina: l'Al-Hilal accetta di pagare parte dello stipendio. La situazione
Immagine top news n.6 Milan, c'è ottimismo per il rinnovo di Maignan: entro due settimane la risposta del giocatore
Immagine top news n.7 Juventus, ingaggio top e la permanenza di Spalletti: ecco perché Yildiz ora può rinnovare
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.2 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.3 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.4 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Raspadori tra Roma e Lazio: dove andare? Ecco il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Zirkzee farà la differenza. Juve, prima rinnova Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Solomon ha già le idee chiare: "Qui per aiutare la Fiorentina a risollevarsi"
Immagine news Serie A n.2 Il duro sfogo di Valcareggi: "Kean non ha testa, deve andarsene. Ferrari? Sembra Zelig"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, buone notizie per Sarri: Rovella torna ad allenarsi in gruppo, non gioca da settembre
Immagine news Serie A n.4 Sampdoria, ecco il primo rinforzo del mercato di gennaio: Begic arrivato in città
Immagine news Serie A n.5 L'Inter vuole blindare Bastoni: il Barcellona osserva, ma si parla di rinnovo. Il punto
Immagine news Serie A n.6 Napoli, Lang può salutare già a gennaio: azzurri pronti a valutare tutte le offerte
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cistana-Bari ci siamo. Il centrale arriverà in prestito secco dallo Spezia
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, colpo a sorpresa a centrocampo: in arrivo Martin Suarez. È già in città
Immagine news Serie B n.3 Il pescarese Thelen fra i feriti dell'incendio a Crans-Montana: "Ho visto cose orribili"
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Aurelio sarà blindato: presto l'adeguamento del contratto per il terzino
Immagine news Serie B n.5 Avellino, depositato il contratto del terzino Sala: arriva a titolo definitivo dal Como
Immagine news Serie B n.6 Spezia, le cifre di Esposito alla Sampdoria. Il riscatto sarà obbligatorio al primo punto conquistato
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Canotto può salutare in questo mercato: due big di C e un club di B sulle sue tracce
Immagine news Serie C n.2 Ospitaletto, nuovo innesto in mezzo al campo. Dal Pisa arriva Maucci
Immagine news Serie C n.3 Ospitaletto, termina in anticipo l'avventura di Nahrudnyy. L'esterno torna alla Cremonese
Immagine news Serie C n.4 Il giovane Bertoncini in uscita dallo Spezia: ci sono tre club di Serie C sulle sue tracce
Immagine news Serie C n.5 Il Latina continua a rinforzare il centrocampo: arriva Lipani dalla Virtus Entella
Immagine news Serie C n.6 Del Fabro saluta il Giugliano e si accasa al Picerno: ha firmato fino al 2027
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Lecce, Spalletti punta al quarto successo consecutivo in campionato
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Parma, neroverdi favoriti nel derby emiliano
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Pisa, chi sbaglia mette a rischio la stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.2 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.3 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.6 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…