Chivu glissa su Cancelo: "Preferisco parlare di Luis Henrique e Dumfries, che rientra presto"

Mister Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Bologna, è stato interpellato anche sull'obiettivo di mercato dei nerazzurri Joao Cancelo: "Preferisco parlare dei miei giocatori, Luis Henrique, Diouf, Dumfries, Darmian che tra un po' rientra. Amo questo gruppo e questi giocatori".

Il focus si è spostato poi sul prossimo avversario dell'Inter: "Sentiamo le solite responsabilità per le aspettative e le ambizioni che ha questo incontro. Giochiamo contro un avversario difficile che ha messo chiunque in difficoltà. Con loro è tosta, sono una squadra che ha identità. Ti mettono in difficoltà sugli esterni e hanno attaccanti, incursori e struttura. Poi difensivamente è difficile perché ti vengono a prendere a uomo. Riescono anche a tornare presto sotto linea della palla".

