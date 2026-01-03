Bari, l'arrivo di Cistana spinge Vicari verso l'addio: il Mantova pronto a chiudere il colpo

L’arrivo ormai prossimo di Andrea Cistana al Bari, in prestito secco dallo Spezia, potrebbe spingere il difensore e capitano biancorosso Francesco Vicari a lasciare la piazza pugliese e accasarsi in un altro club di Serie B.

L’esperto centrale in questa stagione è sceso in campo in solo nove occasioni con la maglia del Bari ed è finito spesso al centro delle critiche di stampa e tifosi per le sue prestazioni. Per questo il suo addio è da tempo ipotizzato. Secondo il Corriere dello Sport il giocatore sarebbe vicinissimo al trasferimento al Mantova.

Il club virgiliano, che ha recentemente cambiato guida tecnica affidandosi a Francesco Modesto, per uscire dalla zona retrocessione sembra volersi affidare all’esperienza e così dopo Francesco Bardi fra i pali è pronto a rinforzare la rosa con il classe ‘91 Vicari.