Thorstvedt chiama di testa, Pellegrino risponde con un golazo: Sassuolo-Parma 1-1 al 45'

Primo tempo disputato a ritmi altissimi al Mapei, con Sassuolo e Parma subito aggressive in pressione e il risultato di 1-1 al 45' per i gol di Thorstvedt da una parte e Pellegrino dall'altra. I ducali costruiscono bene soprattutto a sinistra e vanno vicini al vantaggio già al 6’, quando Pellegrino manca di poco la deviazione vincente dopo una bella azione manovrata. Il Sassuolo risponde con Laurienté e Lipani, trovando però un Corvi attento tra i pali.

Al 12’ ecco l’episodio che sblocca il match: Walukiewicz pennella un cross perfetto dalla destra e Thorstvedt anticipa tutti di testa, firmando l’1-0 neroverde. Il gol segnato dà fiducia ai padroni di casa, che continuano a spingere sfruttando le ripartenze e la qualità di Laurienté, mentre il Parma fatica in fase difensiva seppur restando dentro la partita.

La risposta ospite arriva al 24’: Circati intercetta l’uscita dal basso del Sassuolo, la palla arriva a Pellegrino che protegge e scarica un sinistro potentissimo e preciso all’angolino, imprendibile per Muric. È l’1-1 che ristabilisce l’equilibrio. Nel finale il match resta aperto e divertente: il Parma insiste con diversi calci d’angolo, il Sassuolo sfiora il nuovo vantaggio con Pinamonti. Si va al riposo in parità, dopo un primo tempo intenso e giocato a viso aperto.

Segui qui il live di TMW di Sassuolo-Parma