Spezia, anche Sernicola in città per le visite e la firma. Arriverà in prestito dalla Cremonese

Non solo il portiere Boris Radunovic. Nella giornata di oggi anche il laterale Leonardo Sernicola sarà alla Spezia per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club ligure. Lo riferisce Cittadellaspezia.com sottolineando come il calciatore sarà a disposizione del tecnico Roberto Donadoni per la sfida contro il SudTirol a Bolzano in programma il 10 gennaio. Il club aquilotto ha trovato l’accordo con i lombardi, a cui Sernicola è legato fino al 2028, sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione.

Il classe ‘97 arriverà per rinforzare la corsia destra, anche se può giocare pure sulla corsia opposta o come centrale in una difesa a tre, vista la probabile partenza di Antonio Candela che dovrebbe far ritorno al Venezia dopo 16 presenze con gli Aquilotti in questa prima parte di stagione.

Sernicola, che in questi mesi è rimasto fuori rosa a Cremona, occuperà uno dei posti nella lista over del club ligure e sarà assieme all’estremo difensore serbo uno dei primi acquisti di una lunga serie che porteranno lo Spezia a cambiare volto in questo mercato di riparazione per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona retrocessione. Va invece verso la conferma l'esterno mancino Giuseppe Aurelio che presto dovrebbe firmare un nuovo accordo con lo Spezia con adeguamento del contratto.