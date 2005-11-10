Gubbio, Notari sulla scelta di Braglia: "Se servirà battere i pugni sul tavolo saprà farlo"

A qualche ora di distanza dall'ufficialità dell'esonero di Domenico Di Carlo e il ritorno sulla panchina del Gubbio di Piero Braglia, Sauro Notari, presidente del club eugubino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a UmbriaTv:

"L'esonero di Di Carlo è stata una scelta che mi è dispiaciuto prendere, ma era arrivato il momento nel quale dovevo fare qualcosa. Si tratta di una scelta presa a malincuore, ma su otto partite abbiamo fatto due vittorie e un pareggio. Un trend troppo negativo. Soprattutto, però, ho visto la squadra che non aveva un'identità, una squadra cui mancava il gioco che mi piacerebbe vedere.

Ho scelto Braglia per il bene del Gubbio. Abbiamo una squadra costruita e in corsa, serviva una persona che sapesse entrare a campionato in corso. Chi meglio di lui? Che nei due anni con noi ha ottenuto risultati importanti. E che se serve battere i pugni sul tavolo sa farlo".